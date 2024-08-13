В Украину вернулись олимпийцы с лучшим результатом выступления в Париже за последние 12 лет.
Главные тезисы
- Украинские олимпийцы вернулись домой с лучшим результатом в Париже за последние 12 лет, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.
- В сравнении с предыдущими играми в Рио-2016 и Токио-2020, три золотые медали на Олимпиаде-2024 стали лучшим результатом Украины за последние 12 лет.
- Олимпийская сборная Украины достигла успеха в таких видах спорта как фехтование, прыжки в высоту, бокс, стрельба, греко-римская борьба, свободная борьба, гребля и упражнения на брусьях.
- Украина завоевала три медали в легкой атлетике и борьбе на Олимпийских играх, показав лучшие результаты за последние 12 лет.
- Украину на Олимпиаде-2024 в Париже представляли 140 спортсменов, что стало меньшим числом по сравнению с предыдущими годами.
Что известно о возвращении украинских спортсменов из Олимпиады-2024 в Париже
В частности, в общем зачете Олимпийская сборная Украины заняла 22 место, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.
Золото - сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук, Елена Кровацкая), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс).
Серебро — Сергей Кулиш (стрельба из винтовки), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (гребли в каноэ-двойке), Илья Ковтун (упражнения на брусьях).
Бронза - Ольга Харлан (фехтование), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба).
Что известно об успехе украинской сборной на Олимпиаде в Париже по сравнению с предыдущими олимпийскими играми
Следует отметить, что на Олимпиаде-2024 в Париже Украина была представлена только 140 спортсменами.
К примеру, на наиболее успешной в истории Украины Олимпиаде в Атланте в 1996 году страну представляли 233 спортсмена.
Даже при пандемии COVID-19 во время Олимпиады в Токио в 2021 году Украину представляли 157 спортсменов.
Три золотых медали являются лучшим результатом Украины за 12 лет на Олимпиадах. На двух предыдущих Играх Украины суммарно получили такое же количество медалей: две в Рио-2016 и одну в Токио-2020.
Сразу в двух видах спорта Украина завоевала три медали на Олимпийских играх — легкой атлетике и борьбе.
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