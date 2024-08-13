В Украину вернулись олимпийцы с лучшим результатом выступления в Париже за последние 12 лет.

Что известно о возвращении украинских спортсменов из Олимпиады-2024 в Париже

В частности, в общем зачете Олимпийская сборная Украины заняла 22 место, получив 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Золото - сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук, Елена Кровацкая), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс).

Серебро — Сергей Кулиш (стрельба из винтовки), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Ирина Коляденко (свободная борьба), Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (гребли в каноэ-двойке), Илья Ковтун (упражнения на брусьях).

Бронза - Ольга Харлан (фехтование), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Жан Беленюк (греко-римская борьба).

Что известно об успехе украинской сборной на Олимпиаде в Париже по сравнению с предыдущими олимпийскими играми

Следует отметить, что на Олимпиаде-2024 в Париже Украина была представлена только 140 спортсменами.

К примеру, на наиболее успешной в истории Украины Олимпиаде в Атланте в 1996 году страну представляли 233 спортсмена.

Даже при пандемии COVID-19 во время Олимпиады в Токио в 2021 году Украину представляли 157 спортсменов.

Три золотых медали являются лучшим результатом Украины за 12 лет на Олимпиадах. На двух предыдущих Играх Украины суммарно получили такое же количество медалей: две в Рио-2016 и одну в Токио-2020.