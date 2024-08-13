До України повернулись олімпійці із найкращим результатом виступу у Парижі за останні 12 років.

Що відомо про повернення українських спортсменів з Олімпіади-2024 у Парижі

Зокрема, у загальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22 місце, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.

Золото — збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).

Срібло — Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).

Бронза — Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

Що відомо про успіх української збірної на Олімпіаді у Парижі порівняно з попередніми Олімпійськими іграми

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2024 у Парижі Україна була представлена лише 140 спортсменами.

До прикладу на найбільш успішній в історії України Олімпіаді в Атланті у 1996 році країну представляли 233 спортсмени.

Навіть за умов пандемії COVID-19 під час Олімпіади у Токіо у 2021 році Україну представляли 157 спортсменів.

Три золоті медалі є найкращим результатом України за 12 років на Олімпіадах. На двох попередніх Іграх України сумарно здобули таку ж кількість медалей: дві — в Ріо-2016 та одну у Токіо-2020.