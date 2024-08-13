Українські олімпійці повернулись додому з найкращим результатом за останні 12 років — відео
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Українські олімпійці повернулись додому з найкращим результатом за останні 12 років — відео

Олімпійська збірна України
Джерело:  Укрінформ

До України повернулись олімпійці із найкращим результатом виступу у Парижі за останні 12 років. 

Головні тези:

  • Українські олімпійці повернулись додому з найкращим результатом у Парижі за останні 12 років, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.
  • Три золоті медалі на Олімпіаді-2024 є найкращим результатом України за останні 12 років, порівняно з попередніми іграми в Ріо-2016 та Токіо-2020.
  • Україну на Олімпіаді-2024 у Парижі представляли 140 спортсменів, що менше, ніж у попередні роки, наприклад, у 1996 році в Атланті або у 2021 році в Токіо.
  • Олімпійська збірна України досягла успіху у таких видах спорту як фехтування, стрибки у висоту, бокс, стрільба, греко-римська боротьба, вільна боротьба, веслування та вправи на брусах.
  • Україна здобула по три медалі в легкій атлетиці та боротьбі на Олімпійських іграх, показавши найкращі результати за останні 12 років.

Що відомо про повернення українських спортсменів з Олімпіади-2024 у Парижі

Зокрема, у загальному заліку Олімпійська збірна України посіла 22 місце, здобувши 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.

  • Золото — збірна з фехтування (Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, Олена Кравацька), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс).

  • Срібло — Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Анастасія Рибачок і Людмила Лузан (веслування в каное-двійці), Ілля Ковтун (вправи на брусах).

  • Бронза — Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

Що відомо про успіх української збірної на Олімпіаді у Парижі порівняно з попередніми Олімпійськими іграми

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2024 у Парижі Україна була представлена лише 140 спортсменами.

До прикладу на найбільш успішній в історії України Олімпіаді в Атланті у 1996 році країну представляли 233 спортсмени.

Навіть за умов пандемії COVID-19 під час Олімпіади у Токіо у 2021 році Україну представляли 157 спортсменів.

Три золоті медалі є найкращим результатом України за 12 років на Олімпіадах. На двох попередніх Іграх України сумарно здобули таку ж кількість медалей: дві — в Ріо-2016 та одну у Токіо-2020.

Одразу у двох видах спорту Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх — легкій атлетиці та боротьбі.

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