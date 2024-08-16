Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих пожертвувала півмільйона гривень патронатній службі "Янголи Азова", яка займається лікуванням поранених українських військових.
Головні тези:
- Олімпійські чемпіони Ярослава Магучих та Олександр Хижняк висловили свою підтримку українським військовим, жертвуючи частину своїх призових коштів.
- Ініціатива спортсменів підтверджує високий рівень громадянської активності та патріотизму серед українських спортсменів.
- Пожертви від Ярослави Магучих та Олександра Хижняка спрямовані на реабілітацію поранених військових і є важливим внеском у допомогу бійцям, які захищають країну.
- Підтримка українських військових від спортсменів підкреслює важливість та необхідність об'єднання усіх сфер суспільства на захист державних інтересів.
- Дії Ярослави Магучих та Олександра Хижняка є прикладом гідності та відданості своїй країні з боку українських спортсменів.
Що відомо про пожертви українських олімпійців українським військовим
Ярослава Магучіх виграла золото Парижа-2024 у стрибках у висоту. 22-річна легкоатлетка отримала призові з бюджету України у розмірі 125 тисяч доларів – трохи більше ніж 5,1 мільйона гривень.
Хто ще з українських спортсменів має намір зробити пожертви на користь ЗСУ
Чемпіон Олімпіади-2024 у Парижі, український боксер Олександр Хижняк також планує зробити донат на користь українських військових.
У вирішальному бою Ігор 29-річний Хижняк переміг рішенням суддів представника Казахстану Нурбека Оралбая і приніс збірній України третє золото Олімпіади-2024.
За свою перемогу Хижняк отримає від держави призові у розмірі 125 тис доларів. Також додаткові преміальні у розмірі 100 тис доларів йому виплатить абсолютний чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик. Окрім того, сертифікат на мільйон гривень Хижняку вручила Полтавська громада.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-