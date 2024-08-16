У мене ще не було часу спланувати, куди ці кошти витрачу. Звичайно, на підтримку та на допомогу нашим бійцям якусь частину обов'язково буде витрачено. Та я й до цього їх підтримував. Вдячний нашим військовим, які ціною свого життя захищають наш світ та спокій, - зазначив Хижняк.