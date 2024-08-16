Українські олімпійці жертвують ЗСУ частину призових за виступи на Олімпіаді-2024
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Українські олімпійці жертвують ЗСУ частину призових за виступи на Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих пожертвувала півмільйона гривень патронатній службі "Янголи Азова", яка займається лікуванням поранених українських військових. 

Головні тези:

  • Олімпійські чемпіони Ярослава Магучих та Олександр Хижняк висловили свою підтримку українським військовим, жертвуючи частину своїх призових коштів.
  • Ініціатива спортсменів підтверджує високий рівень громадянської активності та патріотизму серед українських спортсменів.
  • Пожертви від Ярослави Магучих та Олександра Хижняка спрямовані на реабілітацію поранених військових і є важливим внеском у допомогу бійцям, які захищають країну.
  • Підтримка українських військових від спортсменів підкреслює важливість та необхідність об'єднання усіх сфер суспільства на захист державних інтересів.
  • Дії Ярослави Магучих та Олександра Хижняка є прикладом гідності та відданості своїй країні з боку українських спортсменів.

Що відомо про пожертви українських олімпійців українським військовим

Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тис від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азова", тяжко поранених бійців та їхніх сімей. Ці кошти ми направили на оплату лікування військових із тяжкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі, - зазначила керівниця патронатної служби "Янголи Азова" Олена Толкачова.

Ярослава Магучіх виграла золото Парижа-2024 у стрибках у висоту. 22-річна легкоатлетка отримала призові з бюджету України у розмірі 125 тисяч доларів – трохи більше ніж 5,1 мільйона гривень.

Хто ще з українських спортсменів має намір зробити пожертви на користь ЗСУ

Чемпіон Олімпіади-2024 у Парижі, український боксер Олександр Хижняк також планує зробити донат на користь українських військових.

У мене ще не було часу спланувати, куди ці кошти витрачу. Звичайно, на підтримку та на допомогу нашим бійцям якусь частину обов'язково буде витрачено. Та я й до цього їх підтримував. Вдячний нашим військовим, які ціною свого життя захищають наш світ та спокій, - зазначив Хижняк.

У вирішальному бою Ігор 29-річний Хижняк переміг рішенням суддів представника Казахстану Нурбека Оралбая і приніс збірній України третє золото Олімпіади-2024.

За свою перемогу Хижняк отримає від держави призові у розмірі 125 тис доларів. Також додаткові преміальні у розмірі 100 тис доларів йому виплатить абсолютний чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик. Окрім того, сертифікат на мільйон гривень Хижняку вручила Полтавська громада.

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