В Польше разгорелся скандал вокруг поставок генераторов в Украину
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Политика
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В Польше разгорелся скандал вокруг поставок генераторов в Украину

Генераторы
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Источник:  PAP

В Польше объявили подозрение и арестовали бывшего руководителя Агентства стратегического резерва правительства Михала Кучмеровского, обвиняемого в хищении гранта ЕС на 114 млн долларов для закупки и передачи генераторов Украине.

Главные тезисы

  • Бывший руководитель Агентства стратегического резерва правительства Польши арестован по подозрению в хищении гранта ЕС на 114 млн долларов, предназначенного для закупки генераторов для Украины.
  • Прокуратура Польши выдвинула обвинения в участии в организованной преступной группе и превышении полномочий в отношении нескольких лиц.
  • Суд в Катовице применил временный арест к одному из подозреваемых на 90 дней, в то время как другой подозреваемый остается вне досягаемости правоохранительных органов.
  • Экс-премьер-министр Польши высказал поддержку подсудимому и критикует нынешнее правительство за преследование честных чиновников.
  • Ожидается дальнейшее развитие событий в рамках расследования коррупционного скандала и принятие соответствующих судебных решений.

Что известно о подозрениях в коррупции в отношении Кучмеровского

По информации журналистов польского издания PAP, Кучмеровскому уже объявили заочный арест по делу об использовании средств гранта ЕС в размере 114 млн. евро на поставки генераторов в Украину.

В Польше обвинили Кучмеровского в коррупции во время поставок генераторов Украине
Михал Кучмеровский

Интересно, что за должностного лица вступился экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, обвинивший действующего главу правительства Дональда Туска в "акте вероломной политической мести".

Я полностью убежден в честности Михала Кучмеровского, которую он обязательно докажет во время судебного процесса. Сегодня очевидно, что проведенные им реформы и действия Агентства государственного стратегического резерва крайне неприятны нынешнему деструктивному правительству, уничтожающему на своем пути все и всех, кто хорошо служит Польше, - заявил Моравецкий.

Какие именно обвинения выдвигают Кучмеровскому

Расследование нарушений Агентством стратегического резерва было начато 1 декабря 2023 года.

Основанием для этого стали собранные секретные материалы от Центрального антикоррупционного бюро и два объявления о подозрениях от Генинспектора финансовой информации.

По результатам следующего этапа расследования было объявлено еще 2 подозрения в отмывании денег.

В июле этого года прокуратура Польши предъявила обвинение директору отдела закупок Агентства Юстине Г. и менеджеру этого отдела Джоане П., обвинившимся в превышении служебных полномочий в связи с выполнением государственных функций путем предоставления преференций определенным подрядчикам РАРС в связи с реализацией гранта. ЕС в размере 114 млн евро на поставку электрогенераторов для Украины.

22 августа генпрокурор Польши Пшемислав Новак заявил о получении доказательств, позволяющих предъявить обвинения в участии в организованной преступной группе, превышении полномочий и невыполнении обязанностей с целью получения финансовой выгоды против двух лиц - Михала К. и Павла Ш.

Местонахождение подозреваемых неизвестно, что сделало невозможным проведение процессуальных действий при их участии. В связи с необходимостью начать розыск подозреваемых на основании обвинительных писем прокурор подал ходатайство в районный суд Катовице-Вшод в Катовице о применении к ним меры пресечения в виде временного ареста, - заявил Новак.

Районный суд Катовице-Восток "удовлетворил ходатайство прокурора в отношении Михала К. и применил меру пресечения в виде временного ареста на 90 дней со дня его задержания". При этом суд не удовлетворил ходатайство в отношении Павла Ш.

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