В Польше объявили подозрение и арестовали бывшего руководителя Агентства стратегического резерва правительства Михала Кучмеровского, обвиняемого в хищении гранта ЕС на 114 млн долларов для закупки и передачи генераторов Украине.
Главные тезисы
- Бывший руководитель Агентства стратегического резерва правительства Польши арестован по подозрению в хищении гранта ЕС на 114 млн долларов, предназначенного для закупки генераторов для Украины.
- Прокуратура Польши выдвинула обвинения в участии в организованной преступной группе и превышении полномочий в отношении нескольких лиц.
- Суд в Катовице применил временный арест к одному из подозреваемых на 90 дней, в то время как другой подозреваемый остается вне досягаемости правоохранительных органов.
- Экс-премьер-министр Польши высказал поддержку подсудимому и критикует нынешнее правительство за преследование честных чиновников.
- Ожидается дальнейшее развитие событий в рамках расследования коррупционного скандала и принятие соответствующих судебных решений.
Что известно о подозрениях в коррупции в отношении Кучмеровского
По информации журналистов польского издания PAP, Кучмеровскому уже объявили заочный арест по делу об использовании средств гранта ЕС в размере 114 млн. евро на поставки генераторов в Украину.
Интересно, что за должностного лица вступился экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, обвинивший действующего главу правительства Дональда Туска в "акте вероломной политической мести".
Какие именно обвинения выдвигают Кучмеровскому
Расследование нарушений Агентством стратегического резерва было начато 1 декабря 2023 года.
Основанием для этого стали собранные секретные материалы от Центрального антикоррупционного бюро и два объявления о подозрениях от Генинспектора финансовой информации.
По результатам следующего этапа расследования было объявлено еще 2 подозрения в отмывании денег.
В июле этого года прокуратура Польши предъявила обвинение директору отдела закупок Агентства Юстине Г. и менеджеру этого отдела Джоане П., обвинившимся в превышении служебных полномочий в связи с выполнением государственных функций путем предоставления преференций определенным подрядчикам РАРС в связи с реализацией гранта. ЕС в размере 114 млн евро на поставку электрогенераторов для Украины.
22 августа генпрокурор Польши Пшемислав Новак заявил о получении доказательств, позволяющих предъявить обвинения в участии в организованной преступной группе, превышении полномочий и невыполнении обязанностей с целью получения финансовой выгоды против двух лиц - Михала К. и Павла Ш.
Районный суд Катовице-Восток "удовлетворил ходатайство прокурора в отношении Михала К. и применил меру пресечения в виде временного ареста на 90 дней со дня его задержания". При этом суд не удовлетворил ходатайство в отношении Павла Ш.
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