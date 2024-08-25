Скандал навколо нардепа Дмитрука. ДБР виступило з офіційною заявою

Увечері 25 серпня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердила, що народний депутат Артем Дмитрук втік з України. Наразі тривають обшуки.
Головні тези:
- Державне бюро розслідувань заявило про втечу народного депутата Артема Дмитрука з України.
- Наразі тривають обшуки та слідчі дії з приводу незаконного перетину кордону народним обранцем.
- Народному депутату оголошено підозру за напад на правоохоронця та військового, спробу викрадення зброї, заподіяння тілесних ушкоджень цивільному.
Як ДБР коментує ситуацію з Артемом Дмитруком
Як зазначають представники бюро, вони вже порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним обранцем.
25 серпня Артему Дмитруку було повідомлено про підозру у нападах на громадян.
В Одесі, де мешкає політик, вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.
Що важливо розуміти, провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).
Що відомо про скандал навколо Дмитрука
Увечері 25 серпня Офіс Генерального прокурора України офіційно підтвердив, що народному депутату оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу.
Насамперед йдеться про:
напад у складі групи осіб на правоохоронця та військового;
спробу викрадення вогнепальної зброї;
заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень;
хуліганство.
Окрім того, наголошується, що мовить про два різні епізоди — напад на поліцейського в Одесі та напад на військового в Києві.
Згодом з’явилася інформація про те, Артем Дмитрук, найімовірніше, виїхав із країни, побоюючись кримінального переслідування.
За словами журналістів, 24 серпня його бачили у Молдові.
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