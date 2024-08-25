Скандал навколо нардепа Дмитрука. ДБР виступило з офіційною заявою

Увечері 25 серпня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердила, що народний депутат Артем Дмитрук втік з України. Наразі тривають обшуки.

Як ДБР коментує ситуацію з Артемом Дмитруком

Як зазначають представники бюро, вони вже порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним обранцем.

25 серпня Артему Дмитруку було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

В Одесі, де мешкає політик, вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Що відомо про скандал навколо Дмитрука

Увечері 25 серпня Офіс Генерального прокурора України офіційно підтвердив, що народному депутату оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу.

Насамперед йдеться про:

напад у складі групи осіб на правоохоронця та військового;

спробу викрадення вогнепальної зброї;

заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень;

хуліганство.

Окрім того, наголошується, що мовить про два різні епізоди — напад на поліцейського в Одесі та напад на військового в Києві.

Згодом з’явилася інформація про те, Артем Дмитрук, найімовірніше, виїхав із країни, побоюючись кримінального переслідування.