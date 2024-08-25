Скандал навколо нардепа Дмитрука. ДБР виступило з офіційною заявою
Категорія
Україна
Дата публікації

Скандал навколо нардепа Дмитрука. ДБР виступило з офіційною заявою

ДБР
Артем Дмитрук

Увечері 25 серпня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердила, що народний депутат Артем Дмитрук втік з України. Наразі тривають обшуки.

Головні тези:

  • Державне бюро розслідувань заявило про втечу народного депутата Артема Дмитрука з України.
  • Наразі тривають обшуки та слідчі дії з приводу незаконного перетину кордону народним обранцем.
  • Народному депутату оголошено підозру за напад на правоохоронця та військового, спробу викрадення зброї, заподіяння тілесних ушкоджень цивільному.

Як ДБР коментує ситуацію з Артемом Дмитруком

Як зазначають представники бюро, вони вже порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним обранцем.

25 серпня Артему Дмитруку було повідомлено про підозру у нападах на громадян.

В Одесі, де мешкає політик, вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри, — йдеться у повідомленні.

Що важливо розуміти, провадження порушене за статтею 332 КК України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон).

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Що відомо про скандал навколо Дмитрука

Увечері 25 серпня Офіс Генерального прокурора України офіційно підтвердив, що народному депутату оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу.

Насамперед йдеться про:

  • напад у складі групи осіб на правоохоронця та військового;

  • спробу викрадення вогнепальної зброї;

  • заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень;

  • хуліганство.

Окрім того, наголошується, що мовить про два різні епізоди — напад на поліцейського в Одесі та напад на військового в Києві.

Згодом з’явилася інформація про те, Артем Дмитрук, найімовірніше, виїхав із країни, побоюючись кримінального переслідування.

За словами журналістів, 24 серпня його бачили у Молдові.

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