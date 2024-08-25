Скандал вокруг нардепа Дмитрука. ДБР выступило с официальным заявлением

Вечером 25 августа Государственное бюро расследований официально подтвердило, что народный депутат Артем Дмитрук сбежал из Украины. В настоящее время продолжаются обыски.
Главные тезисы
- Государственное бюро расследований заявило о бегстве народного депутата Артема Дмитрука из Украины.
- В настоящее время продолжаются обыски и следственные действия по поводу незаконного пересечения границы народным избранником.
- Народному депутату объявлено подозрение за нападение на правоохранителя и военного, попытку похищения оружия, причинение телесных повреждений человеку.
Как ДБР комментирует ситуацию с Артемом Дмитруком
Как отмечают представители бюро, они уже возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным избранником.
25 августа Артему Дмитруку было объявлено о подозрении в нападениях на граждан.
В Одессе, где проживает политик, уже работает следственно-оперативная группа ДБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.
Что важно понимать, производство нарушено по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).
Что известно о скандале вокруг Дмитрука
Вечером 25 августа Офис Генерального прокурора Украины официально подтвердил, что народному депутату объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса.
В первую очередь речь идет о:
нападение в составе группы лиц на правоохранителя и военного;
попытку похищения огнестрельного оружия;
причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений;
хулиганство.
Кроме того, указано, что речь идет о двух разных эпизодах — нападении на полицейского в Одессе и нападении на военного в Киеве.
Впоследствии появилась информация о том, Артем Дмитрук, вероятнее всего, уехал из страны, опасаясь уголовного преследования.
По словам журналистов, 24 августа его видели в Молдавии.
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