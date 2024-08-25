Скандал вокруг нардепа Дмитрука. ДБР выступило с официальным заявлением
Категория
Украина
Дата публикации

Скандал вокруг нардепа Дмитрука. ДБР выступило с официальным заявлением

ГБР
Артем Дмитрук
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Вечером 25 августа Государственное бюро расследований официально подтвердило, что народный депутат Артем Дмитрук сбежал из Украины. В настоящее время продолжаются обыски.

Главные тезисы

  • Государственное бюро расследований заявило о бегстве народного депутата Артема Дмитрука из Украины.
  • В настоящее время продолжаются обыски и следственные действия по поводу незаконного пересечения границы народным избранником.
  • Народному депутату объявлено подозрение за нападение на правоохранителя и военного, попытку похищения оружия, причинение телесных повреждений человеку.

Как ДБР комментирует ситуацию с Артемом Дмитруком

Как отмечают представители бюро, они уже возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным избранником.

25 августа Артему Дмитруку было объявлено о подозрении в нападениях на граждан.

В Одессе, где проживает политик, уже работает следственно-оперативная группа ДБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

Продолжаются безотлагательные следственные действия для выяснения, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы. Сейчас решается вопрос о сообщениях о подозрениях, — сказано в сообщении.

Что важно понимать, производство нарушено по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Что известно о скандале вокруг Дмитрука

Вечером 25 августа Офис Генерального прокурора Украины официально подтвердил, что народному депутату объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса.

В первую очередь речь идет о:

  • нападение в составе группы лиц на правоохранителя и военного;

  • попытку похищения огнестрельного оружия;

  • причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений;

  • хулиганство.

Кроме того, указано, что речь идет о двух разных эпизодах — нападении на полицейского в Одессе и нападении на военного в Киеве.

Впоследствии появилась информация о том, Артем Дмитрук, вероятнее всего, уехал из страны, опасаясь уголовного преследования.

По словам журналистов, 24 августа его видели в Молдавии.

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