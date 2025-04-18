Назвав росіянина "братом" і планує концерти в РФ — соліст Coldplay зганьбився на концерті

Відомий британський співак Кріс Мартін, який є лідером рок-гурту Coldplay, потрапив у скандал на концерті. Він несподівано заспівав для росіянина у залі та звернувся до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Соліст Coldplay зганьбився на концерті через Росію

Нещодавно колектив виступав у Південній Кореї, а саме в місті Сеул. Під час концерту артист вирішив поспілкуватися з прихильниками.

В об'єктив камери випадково потрапив хлопець з рожевим волоссям. Кріс поцікавився, звідки він. Аби не кричати на великий зал, фанат показав телефон, де написав з помилкою слово "Russia" (Росія).

Після цього гурт заспівав для росіянина, назвавши його "чудовим братом". А потім Мартін наспівав імпровізаційні рядки, що мріє виступити у країні-агресорці, але має отримати дозвіл диктатора. Відповідне відео потрапило в мережу.

Ласкаво просимо, мій чудовий брате! Я знаю, дорога сюди була стресом. Одного разу ми зіграємо в Росії, хоч вона і далеко. Тільки для цього нам потрібно одне — "так" від пана Путіна. Поширити

До слова, під час повномасштабної війни в України Кріс Мартін неодноразово підтримував українців. Наприклад, одного разу він вийшов з синьо-жовтою стрічкою на концерті під час туру Європою.