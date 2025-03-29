"Не покупайте — приютите!". Масштабное мероприятие по адопции животных пройдет в Киеве

26 и 27 апреля в Международном выставочном центре в Киеве состоится третье мероприятие по адопции животных, на котором бездомные животные получат шанс стать домашними.

Крупнейшее в Украине мероприятие по адопции животных состоится в Киеве

Мероприятие, организованное КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" вместе с партнерами, объединит сразу несколько известных приютов Киева и области, предоставляя шанс бездомным животным обрести новые семьи.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, в прошлом году более 230 животных обнаружили новые семьи.

из-за войны количество бездомных животных растет, поэтому мы призываем киевлян: не покупайте, приютите! — заявил он.

Кроме адопции, мероприятие предложит программу для будущих и нынешних владельцев животных:

Бесплатные тренинги и лекции от ветеринаров и кинологов.

Рекомендации по адаптации животных, первой помощи и аптечки для питомцев.

Регистрация домашних животных в системе "Реестр домашних животных".

Благотворительная ярмарка с товарами для животных.

Месячный запас корма и подарки для тех, кто приютит животное.

Также врачи коммунального предприятия совместно с благотворительными организациями проведут бесплатные стерилизации и вакцинации от бешенства для животных ВПЛ, военнослужащих и их семей, лиц с инвалидностью и пожилых людей. Регистрация обязательна по ссылке.

К мероприятию могут присоединяться волонтеры и малые приюты для животных. Регистрация продлится до 15 апреля по ссылке.