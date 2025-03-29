"Не покупайте — приютите!". Масштабное мероприятие по адопции животных пройдет в Киеве

26 и 27 апреля в Международном выставочном центре в Киеве состоится третье мероприятие по адопции животных, на котором бездомные животные получат шанс стать домашними.
Главные тезисы
- Мероприятие по адопции животных в Киеве проведется 26-27 апреля, предоставляя бездомным животным шанс на новую жизнь в доме.
- Специальная программа включает бесплатные тренинги и лекции для владельцев животных, а также благотворительную ярмарку и стерилизацию животных.
- Врачи проведут бесплатные стерилизации и вакцинации от бешенства для животных определенных категорий граждан, таких как военнослужащие, лица с инвалидностью и пожилые люди.
Крупнейшее в Украине мероприятие по адопции животных состоится в Киеве
Мероприятие, организованное КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" вместе с партнерами, объединит сразу несколько известных приютов Киева и области, предоставляя шанс бездомным животным обрести новые семьи.
По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, в прошлом году более 230 животных обнаружили новые семьи.
из-за войны количество бездомных животных растет, поэтому мы призываем киевлян: не покупайте, приютите! — заявил он.
Кроме адопции, мероприятие предложит программу для будущих и нынешних владельцев животных:
Бесплатные тренинги и лекции от ветеринаров и кинологов.
Рекомендации по адаптации животных, первой помощи и аптечки для питомцев.
Регистрация домашних животных в системе "Реестр домашних животных".
Благотворительная ярмарка с товарами для животных.
Месячный запас корма и подарки для тех, кто приютит животное.
Также врачи коммунального предприятия совместно с благотворительными организациями проведут бесплатные стерилизации и вакцинации от бешенства для животных ВПЛ, военнослужащих и их семей, лиц с инвалидностью и пожилых людей. Регистрация обязательна по ссылке.
К мероприятию могут присоединяться волонтеры и малые приюты для животных. Регистрация продлится до 15 апреля по ссылке.
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