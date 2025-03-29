"Не купуйте — прихистіть!". Масштабний захід з адопції тварин пройде у Києві

26 та 27 квітня у Міжнародному виставковому центрі в Києві відбудеться третій захід з адопції тварин, на якому бездомні тварини отримають шанс стати домашніми.

Найбільший в Україні захід з адопції тварин відбудеться у Києві

Захід, організований КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" разом із партнерами, об'єднає одразу кілька відомих притулків Києва та області, надаючи шанс бездомним тваринам знайти нові сім'ї.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, торік понад 230 тварин знайшли нові родини.

Через війну кількість безпритульних тварин зростає, тому ми закликаємо киян: не купуйте, прихистіть! — заявив він.

Окрім адопції, захід запропонує програму для майбутніх та нинішніх власників тварин:

Безкоштовні тренінги та лекції від ветеринарів та кінологів.

Рекомендації щодо адаптації тварин, першої допомоги та аптечки для улюбленців.

Реєстрація домашніх тварин у системі "Реєстр домашніх тварин".

Благодійний ярмарок з товарами для тварин.

Місячний запас корму та подарунки для тих, хто прихистить тварину.

Також лікарі комунального підприємства спільно з благодійними організаціями проведуть безкоштовні стерилізації та вакцинації від сказу для тварин ВПО, військовослужбовців та їхніх сімей, осіб з інвалідністю та людей старшого віку. Реєстрація обов’язкова за посиланням.

До заходу також можуть долучатися волонтери та малі притулки для тварин. Реєстрація триватиме до 15 квітня за посиланням.