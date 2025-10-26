"Неверный выбор Британии". Туск назвал самую большую ошибку в истории ЕС

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что не до конца понимает решение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона организовать в 2016 году референдум о выходе страны из ЕС.
Главные тезисы
- Глава правительства Польши Дональд Туск назвал Brexit одной из самых больших ошибок истории Евросоюза.
- Туск считает, что решение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о Brexit повлияло на ценности и принципы объединенной Европы.
- По мнению Туска, референдум о Brexit был риском для Британии, организованным без понимания полного объема последствий.
Туск назвал Brexit ошибкой Британии
Туск напомнил, что в то время он был председателем Европейского совета.
По словам польского члена правительства, Великобритания является не только частью, но и источником ценностей и принципов объединенной Европы.
По словам главы правительства Польши, он и дальше уважает Кэмерон, но до сих пор не может понять, как тот мог так легкомысленно рисковать судьбой собственного государства.
Я не собираюсь никого винить, потому что это было самостоятельное решение ваших граждан. Но Кэмерон был очень откровенен со мной. Он был абсолютно уверен, что выиграет референдум, и это была одна из самых больших ошибок в нашей истории — организовать референдум с иллюзией, что он обязательно выиграет, а причина для этого была очень незначительной.
Британия вышла из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года.
