"Неверный выбор Британии". Туск назвал самую большую ошибку в истории ЕС

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что не до конца понимает решение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона организовать в 2016 году референдум о выходе страны из ЕС.

Туск назвал Brexit ошибкой Британии

Туск напомнил, что в то время он был председателем Европейского совета.

Я считаю, что это одна из самых больших ошибок в нашей (общей европейской — ред.) истории. И сегодня, на мой взгляд, это уже гораздо очевиднее. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По словам польского члена правительства, Великобритания является не только частью, но и источником ценностей и принципов объединенной Европы.

Когда в начале 90-х годов мы здесь, в Польше, говорили о нашем будущем членстве в ЕС, одним из сильнейших аргументов в пользу вступления Польши в ЕС был тот факт, что Великобритания была его частью. Поделиться

По словам главы правительства Польши, он и дальше уважает Кэмерон, но до сих пор не может понять, как тот мог так легкомысленно рисковать судьбой собственного государства.

Я не собираюсь никого винить, потому что это было самостоятельное решение ваших граждан. Но Кэмерон был очень откровенен со мной. Он был абсолютно уверен, что выиграет референдум, и это была одна из самых больших ошибок в нашей истории — организовать референдум с иллюзией, что он обязательно выиграет, а причина для этого была очень незначительной.

Британия вышла из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года.