"Неверный выбор Британии". Туск назвал самую большую ошибку в истории ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

"Неверный выбор Британии". Туск назвал самую большую ошибку в истории ЕС

Туск
Read in English
Читати українською
Источник:  The Sunday Times

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что не до конца понимает решение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона организовать в 2016 году референдум о выходе страны из ЕС.

Главные тезисы

  • Глава правительства Польши Дональд Туск назвал Brexit одной из самых больших ошибок истории Евросоюза.
  • Туск считает, что решение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о Brexit повлияло на ценности и принципы объединенной Европы.
  • По мнению Туска, референдум о Brexit был риском для Британии, организованным без понимания полного объема последствий.

Туск назвал Brexit ошибкой Британии

Туск напомнил, что в то время он был председателем Европейского совета.

Я считаю, что это одна из самых больших ошибок в нашей (общей европейской — ред.) истории. И сегодня, на мой взгляд, это уже гораздо очевиднее.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По словам польского члена правительства, Великобритания является не только частью, но и источником ценностей и принципов объединенной Европы.

Когда в начале 90-х годов мы здесь, в Польше, говорили о нашем будущем членстве в ЕС, одним из сильнейших аргументов в пользу вступления Польши в ЕС был тот факт, что Великобритания была его частью.

По словам главы правительства Польши, он и дальше уважает Кэмерон, но до сих пор не может понять, как тот мог так легкомысленно рисковать судьбой собственного государства.

Я не собираюсь никого винить, потому что это было самостоятельное решение ваших граждан. Но Кэмерон был очень откровенен со мной. Он был абсолютно уверен, что выиграет референдум, и это была одна из самых больших ошибок в нашей истории — организовать референдум с иллюзией, что он обязательно выиграет, а причина для этого была очень незначительной.

Британия вышла из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года.

В июле 2023 года, по данным опроса, проведенного институтом YouGov, рекордное количество британцев — 57% — назвало Brexit неправильным выбором.

