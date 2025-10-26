"Неправильний вибір Британії". Туск назвав найбільшу помилку в історії ЄС

Голова уряду Польщі Дональд Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з ЄС.

Туск назвав Brexit помилкою Британії

Туск пригадав, що в той час він був головою Європейської ради.

Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (спільній європейській — ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

За словами польського урядовця, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.

Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною. Поширити

За словами голови уряду Польщі, він і далі поважає Кемерона, але досі не може зрозуміти, як той міг так легковажно ризикувати долею власної держави.

Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії — організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною.

Британія вийшла з Євросоюзу у ніч проти 1 лютого 2020 року.