"Неправильний вибір Британії". Туск назвав найбільшу помилку в історії ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

"Неправильний вибір Британії". Туск назвав найбільшу помилку в історії ЄС

Туск
Read in English
Джерело:  The Sunday Times

Голова уряду Польщі Дональд Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з ЄС.

Головні тези:

  • Дональд Туск назвав Brexit надзвичайною помилкою у рішеннях Великої Британії, що вплинуло на історію Євросоюзу.
  • Уряд Польщі вважає, що Велика Британія не лише частина ЄС, а й джерело цінностей та принципів об'єднаної Європи.
  • Кемерон ризикував долею країни, організовуючи референдум про Brexit і не розумів повний обсяг наслідків такого рішення.

Туск назвав Brexit помилкою Британії

Туск пригадав, що в той час він був головою Європейської ради.

Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (спільній європейській — ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

За словами польського урядовця, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.

Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною.

За словами голови уряду Польщі, він і далі поважає Кемерона, але досі не може зрозуміти, як той міг так легковажно ризикувати долею власної держави.

Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії — організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною.

Британія вийшла з Євросоюзу у ніч проти 1 лютого 2020 року.

У липні 2023 року, за даними опитування, проведеного інститутом YouGov, рекордна кількість британців — 57% — назвала Brexit неправильним вибором.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Джонсон поставив несподіваний ультиматум ЄС через Brexit
Джонсон поставив несподіваний ультиматум ЄС через Brexit
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС та Британія нарешті узгодили умови торгівлі після Brexit
ЄС та Британія нарешті узгодили умови торгівлі після Brexit
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЄС та Британією спалахнув новий конфлікт через Brexit
Між ЄС та Британією спалахнув новий конфлікт через Brexit

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?