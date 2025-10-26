"Неправильний вибір Британії". Туск назвав найбільшу помилку в історії ЄС

Голова уряду Польщі Дональд Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з ЄС.
Головні тези:
- Дональд Туск назвав Brexit надзвичайною помилкою у рішеннях Великої Британії, що вплинуло на історію Євросоюзу.
- Уряд Польщі вважає, що Велика Британія не лише частина ЄС, а й джерело цінностей та принципів об'єднаної Європи.
- Кемерон ризикував долею країни, організовуючи референдум про Brexit і не розумів повний обсяг наслідків такого рішення.
Туск назвав Brexit помилкою Британії
Туск пригадав, що в той час він був головою Європейської ради.
За словами польського урядовця, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.
За словами голови уряду Польщі, він і далі поважає Кемерона, але досі не може зрозуміти, як той міг так легковажно ризикувати долею власної держави.
Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії — організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною.
Британія вийшла з Євросоюзу у ніч проти 1 лютого 2020 року.
