Американская академия звукозаписи обнародовала список номинантов на премию "Грэмми-2025".
Главные тезисы
- Бейонсе лидирует среди номинантов на премию 'Грэмми-2025' с 11 номинациями, включая “Лучший альбом года” и “Песню года”.
- Список номинантов включает разнообразные музыкальные жанры — от поп и рока до рэпа и электроники.
- Кроме Бейонсе, среди номинантов значатся такие артисты как Билли Айлиш, Post Malone, Кендрик Ламар и Charli XCX, претендующие на победу в 7 категориях.
- В категориях “Лучший новый артист/артистка”, “Лучшее музыкальное видео”, “Лучший рок-альбом” и других конкуренция на “Грэмми-2025” будет ожесточенной.
- Имена номинантов в 94 категориях будут объявлены в следующем году, а церемония награждения пройдет 2 февраля в Лос-Анджелесе.
Что известно о номинантах на "Грэмми-2025"
Имена номинантов на "Грэмми" в 94 разных категориях будут объявлены уже в следующем году.
Церемония награждения должна пройти в Лос-Анджелесе 2 февраля.
Рекордное количество номинаций получила певица Бейонсе — целых 11.
Бейонсе также удерживает рекорд по количеству раз номинирования на "Грэмми". Ее номинировали на получение престижной премии 99 раз.
Пока она претендует на получение награды в категориях "Лучший альбом года", "Лучший альбом в стиле кантри", а ее хит Texas Hold'Em претендует на звание "Песня года".
Бейонсе 32 раза получала "Грэмми" в качестве сольного исполнителя и еще трижды — в составе группы Destiny's Child.
Кроме этого, во многих номинациях заявлены такие артисты как Билли Айлиш, Post Malone, Кендрик Ламар и Charli XCX. Они претендуют на получение премии в 7 категориях.
В списке номинантов и группа Beatles с синглом Now And Then. Этот незаконченный трек Джона Леннона коллектив смог доработать с помощью искусственного интеллекта.
Как выглядит полный список номинантов на "Грэмми-2025"
В этом году за звание " Альбом года" соревнуются:
André 3000, New Blue Sun;
Бейонсе, Cowboy Carter;
Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;
Чаппелл Роан, Rise and Fall of Midwest Princess;
Charli XCX, Brat;
Джейкоб Кольер, Djesse Vol. 4;
Сабрина Карпентер, Short n' Sweet;
Тейлор Свифт, The Tortured Poets Department.
На премию " Запись года" претендуют:
The Beatles, Now and Then;
Бейонсе, Texas Hold' Em;
Билли Айлиш, Birds of a Feather;
Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;
Charli XCX, 360;
Кендрик Ламар, Not Like Us;
Сабрина Карпентер, Espresso;
Тейлор Свифт и Post Malone, Fortnight.
В категории "Песня года" номинированы:
Shaboozey, A Bar Song (Tipsy);
Билли Айлиш, Birds of a Feather;
Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile;
Тейлор Свифт, Fortnight [ft. Post Malone];
Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;
Кендрик Ламар, Not Like Us;
Сабрина Карпентер, Please Please Please;
Бейонсе, Texas Hold 'Em
В списке претендентов на звание " Лучший новый артист/артистка" есть:
Бенсон Бун;
Сабрина Карпентер;
Doechii;
Khruangbin;
RAYE;
Чаппелл Роан;
Shaboozey;
Тедди Свимз.
Награду за " Лучшее музыкальное видео" будут бороться:
A$AP Rocky, Tailor Swif;
Charli XCX, 360;
Эминем, Houdini;
Кендрик Ламар, Not Like Us;
Тейлор Свифт и Post Malone, Fortnight.
Номинантами категории "Лучший вокальный поп-альбом" стали:
Ариана Гранде, Eternal Sunshine;
Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;
Чаппел Роан, Rise and Fall of Midwest Princess;
Сабрина Карапентер, Short n' Sweet;
Тейлор Свифт, The Tortured Poets Department.
На награду за " Лучшую запись танцевальной поп музыки" претендуют:
Ариана Гранде, Yes, And?
Билли Айлиш, L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit];
Charli XCX, Von Dutch;
Мэдисон Бир, Make You Mine;
Трой Сиван, Got Me Started.
Статуэтку за "Лучший сольный поп-перформанс" могут получить:
Бейонсе, Bodyguard;
Сабрина Карпентер, Espresso;
Charli XCX, Apple;
Билли Айлиш, Birds of a Feather;
Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
В категории " Лучшее поп-выступление группы или дуэта" загораются:
Грейс Абрамс и Taylor, Us;
Бейонсе и Post Malone, Levii's Jeans;
Charli XCX и Билли Айлиш, Guess;
Ариана Гранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine;
Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile.
Претендентами на награду за "Лучший танцевальный/электронный альбом" являются:
Charli XCX, Brat;
Four Tet, Three;
Justice, Hyperdrama;
Кайтранада, Timeless;
Зедд, Телос.
На звание " Лучший кантри альбом" претендуют:
Бейонсе, Cowboy Carter;
Post Malone, F-1 Trillion;
Кэйси Масгрейвс, Deeper Well;
Крис Стэплтон, Higher;
Лейни Уилсон, Whirlwind.
За "Лучший рок-альбом" в этом году отметят одного из этих исполнителей:
The Black Crowes, Happiness Bastards;
Fontaines DC, Romance;
Green Day, Saviors;
Idles, TANGK;
Pearl Jam, Dark Matter;
Rolling Stones, Hackney Diamonds;
Джек Уайт, No Name.
Премию за " Лучший рэп-альбом" могут получить:
Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1;
Doechii, Alligator Bites Never Heal;
Эминем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);
Future & Metro Boomin, We Don't Trust You;
J. Cole, Might Delete Later.
Номинантами, борющимися за "Лучший R&B альбом" в этом году стали:
Крис Браун, 11:11 (Deluxe);
Рубина Гетевей, Vantablack;
Муни Лонг, Revenge;
Lucky Daye, Algorithm;
Usher, Coming Home.
Авторами " Лучшего музыкального саундтрека к визуальным медиа" могут стать:
Крис Баверс, "Барва пурпурная";
Ганс Циммер, "Дюна. Часть 2";
Лаура Карпман, "Американская фантастика";
Ник Чуба, Атикус Росс и Леопольд Росс, "Сегун";
Трент Резнор и Атикус Росс, "Соперники".
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