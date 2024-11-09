Объявлены номинанты на премию "Грэмми-2025"
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Шоу-бизнес
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Объявлены номинанты на премию "Грэмми-2025"

"Грэмми-2025"
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Источник:  Grammy

Американская академия звукозаписи обнародовала список номинантов на премию "Грэмми-2025".

Главные тезисы

  • Бейонсе лидирует среди номинантов на премию 'Грэмми-2025' с 11 номинациями, включая “Лучший альбом года” и “Песню года”.
  • Список номинантов включает разнообразные музыкальные жанры — от поп и рока до рэпа и электроники.
  • Кроме Бейонсе, среди номинантов значатся такие артисты как Билли Айлиш, Post Malone, Кендрик Ламар и Charli XCX, претендующие на победу в 7 категориях.
  • В категориях “Лучший новый артист/артистка”, “Лучшее музыкальное видео”, “Лучший рок-альбом” и других конкуренция на “Грэмми-2025” будет ожесточенной.
  • Имена номинантов в 94 категориях будут объявлены в следующем году, а церемония награждения пройдет 2 февраля в Лос-Анджелесе.

Что известно о номинантах на "Грэмми-2025"

Имена номинантов на "Грэмми" в 94 разных категориях будут объявлены уже в следующем году.

Церемония награждения должна пройти в Лос-Анджелесе 2 февраля.

Рекордное количество номинаций получила певица Бейонсе — целых 11.

Бейонсе также удерживает рекорд по количеству раз номинирования на "Грэмми". Ее номинировали на получение престижной премии 99 раз.

Пока она претендует на получение награды в категориях "Лучший альбом года", "Лучший альбом в стиле кантри", а ее хит Texas Hold'Em претендует на звание "Песня года".

Бейонсе 32 раза получала "Грэмми" в качестве сольного исполнителя и еще трижды — в составе группы Destiny's Child.

Кроме этого, во многих номинациях заявлены такие артисты как Билли Айлиш, Post Malone, Кендрик Ламар и Charli XCX. Они претендуют на получение премии в 7 категориях.

В списке номинантов и группа Beatles с синглом Now And Then. Этот незаконченный трек Джона Леннона коллектив смог доработать с помощью искусственного интеллекта.

Как выглядит полный список номинантов на "Грэмми-2025"

В этом году за звание " Альбом года" соревнуются:

  • André 3000, New Blue Sun;

  • Бейонсе, Cowboy Carter;

  • Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;

  • Чаппелл Роан, Rise and Fall of Midwest Princess;

  • Charli XCX, Brat;

  • Джейкоб Кольер, Djesse Vol. 4;

  • Сабрина Карпентер, Short n' Sweet;

  • Тейлор Свифт, The Tortured Poets Department.

На премию " Запись года" претендуют:

  • The Beatles, Now and Then;

  • Бейонсе, Texas Hold' Em;

  • Билли Айлиш, Birds of a Feather;

  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

  • Charli XCX, 360;

  • Кендрик Ламар, Not Like Us;

  • Сабрина Карпентер, Espresso;

  • Тейлор Свифт и Post Malone, Fortnight.

В категории "Песня года" номинированы:

  • Shaboozey, A Bar Song (Tipsy);

  • Билли Айлиш, Birds of a Feather;

  • Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile;

  • Тейлор Свифт, Fortnight [ft. Post Malone];

  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

  • Кендрик Ламар, Not Like Us;

  • Сабрина Карпентер, Please Please Please;

  • Бейонсе, Texas Hold 'Em

В списке претендентов на звание " Лучший новый артист/артистка" есть:

  • Бенсон Бун;

  • Сабрина Карпентер;

  • Doechii;

  • Khruangbin;

  • RAYE;

  • Чаппелл Роан;

  • Shaboozey;

  • Тедди Свимз.

Награду за " Лучшее музыкальное видео" будут бороться:

  • A$AP Rocky, Tailor Swif;

  • Charli XCX, 360;

  • Эминем, Houdini;

  • Кендрик Ламар, Not Like Us;

  • Тейлор Свифт и Post Malone, Fortnight.

Номинантами категории "Лучший вокальный поп-альбом" стали:

  • Ариана Гранде, Eternal Sunshine;

  • Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;

  • Чаппел Роан, Rise and Fall of Midwest Princess;

  • Сабрина Карапентер, Short n' Sweet;

  • Тейлор Свифт, The Tortured Poets Department.

На награду за " Лучшую запись танцевальной поп музыки" претендуют:

  • Ариана Гранде, Yes, And?

  • Билли Айлиш, L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit];

  • Charli XCX, Von Dutch;

  • Мэдисон Бир, Make You Mine;

  • Трой Сиван, Got Me Started.

Статуэтку за "Лучший сольный поп-перформанс" могут получить:

  • Бейонсе, Bodyguard;

  • Сабрина Карпентер, Espresso;

  • Charli XCX, Apple;

  • Билли Айлиш, Birds of a Feather;

  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

В категории " Лучшее поп-выступление группы или дуэта" загораются:

  • Грейс Абрамс и Taylor, Us;

  • Бейонсе и Post Malone, Levii's Jeans;

  • Charli XCX и Билли Айлиш, Guess;

  • Ариана Гранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine;

  • Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile.

Претендентами на награду за "Лучший танцевальный/электронный альбом" являются:

  • Charli XCX, Brat;

  • Four Tet, Three;

  • Justice, Hyperdrama;

  • Кайтранада, Timeless;

  • Зедд, Телос.

На звание " Лучший кантри альбом" претендуют:

  • Бейонсе, Cowboy Carter;

  • Post Malone, F-1 Trillion;

  • Кэйси Масгрейвс, Deeper Well;

  • Крис Стэплтон, Higher;

  • Лейни Уилсон, Whirlwind.

За "Лучший рок-альбом" в этом году отметят одного из этих исполнителей:

  • The Black Crowes, Happiness Bastards;

  • Fontaines DC, Romance;

  • Green Day, Saviors;

  • Idles, TANGK;

  • Pearl Jam, Dark Matter;

  • Rolling Stones, Hackney Diamonds;

  • Джек Уайт, No Name.

Премию за " Лучший рэп-альбом" могут получить:

  • Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1;

  • Doechii, Alligator Bites Never Heal;

  • Эминем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);

  • Future & Metro Boomin, We Don't Trust You;

  • J. Cole, Might Delete Later.

Номинантами, борющимися за "Лучший R&B альбом" в этом году стали:

  • Крис Браун, 11:11 (Deluxe);

  • Рубина Гетевей, Vantablack;

  • Муни Лонг, Revenge;

  • Lucky Daye, Algorithm;

  • Usher, Coming Home.

Авторами " Лучшего музыкального саундтрека к визуальным медиа" могут стать:

  • Крис Баверс, "Барва пурпурная";

  • Ганс Циммер, "Дюна. Часть 2";

  • Лаура Карпман, "Американская фантастика";

  • Ник Чуба, Атикус Росс и Леопольд Росс, "Сегун";

  • Трент Резнор и Атикус Росс, "Соперники".

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