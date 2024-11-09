Что известно о номинантах на "Грэмми-2025"

Имена номинантов на "Грэмми" в 94 разных категориях будут объявлены уже в следующем году.

Церемония награждения должна пройти в Лос-Анджелесе 2 февраля.

Рекордное количество номинаций получила певица Бейонсе — целых 11.

Бейонсе также удерживает рекорд по количеству раз номинирования на "Грэмми". Ее номинировали на получение престижной премии 99 раз.

Пока она претендует на получение награды в категориях "Лучший альбом года", "Лучший альбом в стиле кантри", а ее хит Texas Hold'Em претендует на звание "Песня года".

Бейонсе 32 раза получала "Грэмми" в качестве сольного исполнителя и еще трижды — в составе группы Destiny's Child.

Кроме этого, во многих номинациях заявлены такие артисты как Билли Айлиш, Post Malone, Кендрик Ламар и Charli XCX. Они претендуют на получение премии в 7 категориях.

В списке номинантов и группа Beatles с синглом Now And Then. Этот незаконченный трек Джона Леннона коллектив смог доработать с помощью искусственного интеллекта.

Как выглядит полный список номинантов на "Грэмми-2025"

В этом году за звание " Альбом года" соревнуются:

André 3000, New Blue Sun;

Бейонсе, Cowboy Carter;

Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;

Чаппелл Роан, Rise and Fall of Midwest Princess;

Charli XCX, Brat;

Джейкоб Кольер, Djesse Vol. 4;

Сабрина Карпентер, Short n' Sweet;

Тейлор Свифт, The Tortured Poets Department.

На премию " Запись года" претендуют:

The Beatles, Now and Then;

Бейонсе, Texas Hold' Em;

Билли Айлиш, Birds of a Feather;

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

Charli XCX, 360;

Кендрик Ламар, Not Like Us;

Сабрина Карпентер, Espresso;

Тейлор Свифт и Post Malone, Fortnight.

В категории "Песня года" номинированы:

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy);

Билли Айлиш, Birds of a Feather;

Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile;

Тейлор Свифт, Fortnight [ft. Post Malone];

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

Кендрик Ламар, Not Like Us;

Сабрина Карпентер, Please Please Please;

Бейонсе, Texas Hold 'Em

В списке претендентов на звание " Лучший новый артист/артистка" есть:

Бенсон Бун;

Сабрина Карпентер;

Doechii;

Khruangbin;

RAYE;

Чаппелл Роан;

Shaboozey;

Тедди Свимз.

Награду за " Лучшее музыкальное видео" будут бороться:

A$AP Rocky, Tailor Swif;

Charli XCX, 360;

Эминем, Houdini;

Кендрик Ламар, Not Like Us;

Тейлор Свифт и Post Malone, Fortnight.

Номинантами категории "Лучший вокальный поп-альбом" стали:

Ариана Гранде, Eternal Sunshine;

Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;

Чаппел Роан, Rise and Fall of Midwest Princess;

Сабрина Карапентер, Short n' Sweet;

Тейлор Свифт, The Tortured Poets Department.

На награду за " Лучшую запись танцевальной поп музыки" претендуют:

Ариана Гранде, Yes, And?

Билли Айлиш, L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit];

Charli XCX, Von Dutch;

Мэдисон Бир, Make You Mine;

Трой Сиван, Got Me Started.

Статуэтку за "Лучший сольный поп-перформанс" могут получить:

Бейонсе, Bodyguard;

Сабрина Карпентер, Espresso;

Charli XCX, Apple;

Билли Айлиш, Birds of a Feather;

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

В категории " Лучшее поп-выступление группы или дуэта" загораются:

Грейс Абрамс и Taylor, Us;

Бейонсе и Post Malone, Levii's Jeans;

Charli XCX и Билли Айлиш, Guess;

Ариана Гранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine;

Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile.

Претендентами на награду за "Лучший танцевальный/электронный альбом" являются:

Charli XCX, Brat;

Four Tet, Three;

Justice, Hyperdrama;

Кайтранада, Timeless;

Зедд, Телос.

На звание " Лучший кантри альбом" претендуют:

Бейонсе, Cowboy Carter;

Post Malone, F-1 Trillion;

Кэйси Масгрейвс, Deeper Well;

Крис Стэплтон, Higher;

Лейни Уилсон, Whirlwind.

За "Лучший рок-альбом" в этом году отметят одного из этих исполнителей:

The Black Crowes, Happiness Bastards;

Fontaines DC, Romance;

Green Day, Saviors;

Idles, TANGK;

Pearl Jam, Dark Matter;

Rolling Stones, Hackney Diamonds;

Джек Уайт, No Name.

Премию за " Лучший рэп-альбом" могут получить:

Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1;

Doechii, Alligator Bites Never Heal;

Эминем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);

Future & Metro Boomin, We Don't Trust You;

J. Cole, Might Delete Later.

Номинантами, борющимися за "Лучший R&B альбом" в этом году стали:

Крис Браун, 11:11 (Deluxe);

Рубина Гетевей, Vantablack;

Муни Лонг, Revenge;

Lucky Daye, Algorithm;

Usher, Coming Home.

Авторами " Лучшего музыкального саундтрека к визуальным медиа" могут стать: