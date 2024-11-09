Американська академія звукозапису оприлюднила список номінантів на премію "Греммі-2025".
Головні тези:
- Бейонсе стала лідером за кількістю номінацій на премію Греммі-2025, отримавши їх 11 у різних категоріях.
- Серед номінантів також виділяються артисти як Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX, які претендують на перемогу у 7 різних категоріях.
- Трек гурту Beatles з Джоном Ленноном,
- Серед претендентів на найкращий новий артист/артиста — Бенсон Бун, Сабріна Карпентер, Doechii, Khruangbin та інші.
- У списку номінантів є широкий спектр музичних жанрів: від поп та електроніки до року та репу.
Що відомо про номінантів на "Греммі-2025"
Імена номінантів на "Греммі” у 94 різних категоріях буде оголошено вже у наступному році.
Церемонія нагородження має пройти у Лос-Анджелесі 2 лютого.
Рекордну кількість номінацій отримала співачка Бейонсе — цілих 11.
Бейонсе також утримує рекорд за кількістю разів номінування на "Греммі”. Її номінували на отримання престижної премії 99 разів.
Наразі вона претендує на отримання нагороди в категоріях "Найкращий альбом року", "Найкращий альбом у стилі кантрі", а її хіт Texas Hold' Em претендує на звання "Пісня року".
Бейонсе 32 рази отримувала "Греммі” у якості сольного виконавця і і ще тричі — у складі гурту Destiny's Child.
Окрім цього у багатьох номінаціях заявлені такі артисти як Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Вони претендують на отримання нагороди у 7 категоріях.
У списку номінантів — і гурт Beatles із синглом Now And Then. Цей незакінчений трек Джона Леннона колектив зміг доопрацювати за допомогою штучного інтелекту.
Як виглядає повний список номінантів на "Греммі-2025"
Цьогоріч за звання "Альбом року" позмагаються:
André 3000, New Blue Sun;
Бейонсе, Cowboy Carter;
Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;
Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;
Charli XCX, Brat;
Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4;
Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet;
Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.
На премію "Запис року" претендують:
The Beatles, Now and Then;
Бейонсе, Texas Hold ’Em;
Біллі Айліш, Birds of a Feather;
Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;
Charli XCX, 360;
Кендрік Ламар, Not Like Us;
Сабріна Карпентер, Espresso;
Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.
У категорії "Пісня року" номіновані:
Shaboozey, A Bar Song (Tipsy);
Біллі Айліш, Birds of a Feather;
Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile;
Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone];
Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;
Кендрік Ламар, Not Like Us;
Сабріна Карпентер, Please Please Please;
Бейонсе, Texas Hold ‘Em
У переліку претендентів на звання "Найкращий новий артист/артистка" є:
Бенсон Бун;
Сабріна Карпентер;
Doechii;
Khruangbin;
RAYE;
Чаппелл Роан;
Shaboozey;
Тедді Свімз.
Нагороду за "Найкраще музичне відео" виборюватимуть:
A$AP Rocky, Tailor Swifʼ;
Charli XCX, 360;
Емінем, Houdini;
Кендрік Ламар, Not Like Us;
Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.
Номінантами категорії "Найкращий вокальний поп-альбом" стали:
Аріана Ґранде, Eternal Sunshine;
Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;
Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;
Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet;
Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.
На нагороду за "Найкращий запис танцювальної поп музики" претендують:
Аріана Ґранде, Yes, And?
Біллі Айліш, L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit];
Charli XCX, Von Dutch;
Медісон Бір, Make You Mine;
Трой Сіван, Got Me Started.
Статуетку за "Найкращий сольний поп-перформанс" можуть отримати:
Бейонсе, Bodyguard;
Сабріна Карпентер, Espresso;
Charli XCX, Apple;
Біллі Айліш, Birds of a Feather;
Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
У категорії "Найкращий поп-виступ гурту або дуету" замагаються:
Ґрейсі Абрамс і Taylor, Us;
Бейонсе та Post Malone, Levii’s Jeans;
Charli XCX та Біллі Айліш, Guess;
Аріана Ґранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine;
Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile.
Претендентами на нагороду за "Найкращий танцювальний/електронний альбом" є:
Charli XCX, Brat;
Four Tet, Threeʼ;
Justice, Hyperdrama;
Kaytranada, Timeless;
Zedd, Telos.
На звання "Найкращий кантрі альбом" претендують:
Бейонсе, Cowboy Carter;
Post Malone, F-1 Trillion;
Кейсі Масґрейвс, Deeper Well;
Кріс Степлтон, Higher;
Лейні Вілсон, Whirlwind.
За "Найкращий рок-альбом" цьогоріч відзначать когось із цих виконавців:
The Black Crowes, Happiness Bastards;
Fontaines D.C., Romance;
Green Day, Saviors;
Idles, TANGK;
Pearl Jam, Dark Matter;
The Rolling Stones, Hackney Diamonds;
Джек Вайт, No Name.
Премію за "Найкращий реп-альбом" можуть отримати:
Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1;
Doechii, Alligator Bites Never Heal;
Емінем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);
Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You;
J. Cole, Might Delete Later.
Номінантами, які борються за "Найкращий R&B альбом" цьогоріч стали:
Кріс Браун, 11:11 (Deluxe);
Лала Гетевей, Vantablack;
Муні Лонг, Revenge;
Lucky Daye, Algorithm;
Usher, Coming Home.
Авторами "Найкращого музичного саундтрека до візуальних медіа" можуть стати:
Кріс Баверс, "Барва пурпурова";
Ганс Циммер, "Дюна. Частина 2";
Лаура Карпман, "Американська фантастика";
Нік Чуба, Аттікус Росс та Леопольд Росс, "Сьоґун";
Трент Резнор та Аттікус Росс, "Суперники".
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