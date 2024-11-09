Оголошено номінантів на премію "Греммі-2025"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Оголошено номінантів на премію "Греммі-2025"

"Греммі-2025"
Джерело:  Grammy

Американська академія звукозапису оприлюднила список номінантів на премію "Греммі-2025". 

Головні тези:

  • Бейонсе стала лідером за кількістю номінацій на премію Греммі-2025, отримавши їх 11 у різних категоріях.
  • Серед номінантів також виділяються артисти як Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX, які претендують на перемогу у 7 різних категоріях.
  • Трек гурту Beatles з Джоном Ленноном,
  • Серед претендентів на найкращий новий артист/артиста — Бенсон Бун, Сабріна Карпентер, Doechii, Khruangbin та інші.
  • У списку номінантів є широкий спектр музичних жанрів: від поп та електроніки до року та репу.

Що відомо про номінантів на "Греммі-2025"

Імена номінантів на "Греммі” у 94 різних категоріях буде оголошено вже у наступному році.

Церемонія нагородження має пройти у Лос-Анджелесі 2 лютого.

Рекордну кількість номінацій отримала співачка Бейонсе — цілих 11.

Бейонсе також утримує рекорд за кількістю разів номінування на "Греммі”. Її номінували на отримання престижної премії 99 разів.

Наразі вона претендує на отримання нагороди в категоріях "Найкращий альбом року", "Найкращий альбом у стилі кантрі", а її хіт Texas Hold' Em претендує на звання "Пісня року".

Бейонсе 32 рази отримувала "Греммі” у якості сольного виконавця і і ще тричі — у складі гурту Destiny's Child.

Окрім цього у багатьох номінаціях заявлені такі артисти як Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Вони претендують на отримання нагороди у 7 категоріях.

У списку номінантів — і гурт Beatles із синглом Now And Then. Цей незакінчений трек Джона Леннона колектив зміг доопрацювати за допомогою штучного інтелекту.

Як виглядає повний список номінантів на "Греммі-2025"

Цьогоріч за звання "Альбом року" позмагаються:

  • André 3000, New Blue Sun;

  • Бейонсе, Cowboy Carter;

  • Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

  • Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;

  • Charli XCX, Brat;

  • Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4;

  • Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet;

  • Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.

На премію "Запис року" претендують:

  • The Beatles, Now and Then;

  • Бейонсе, Texas Hold ’Em;

  • Біллі Айліш, Birds of a Feather;

  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

  • Charli XCX, 360;

  • Кендрік Ламар, Not Like Us;

  • Сабріна Карпентер, Espresso;

  • Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.

У категорії "Пісня року" номіновані:

  • Shaboozey, A Bar Song (Tipsy);

  • Біллі Айліш, Birds of a Feather;

  • Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile;

  • Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone];

  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

  • Кендрік Ламар, Not Like Us;

  • Сабріна Карпентер, Please Please Please;

  • Бейонсе, Texas Hold ‘Em

У переліку претендентів на звання "Найкращий новий артист/артистка" є:

  • Бенсон Бун;

  • Сабріна Карпентер;

  • Doechii;

  • Khruangbin;

  • RAYE;

  • Чаппелл Роан;

  • Shaboozey;

  • Тедді Свімз.

Нагороду за "Найкраще музичне відео" виборюватимуть:

  • A$AP Rocky, Tailor Swifʼ;

  • Charli XCX, 360;

  • Емінем, Houdini;

  • Кендрік Ламар, Not Like Us;

  • Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.

Номінантами категорії "Найкращий вокальний поп-альбом" стали:

  • Аріана Ґранде, Eternal Sunshine;

  • Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

  • Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;

  • Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet;

  • Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.

На нагороду за "Найкращий запис танцювальної поп музики" претендують:

  • Аріана Ґранде, Yes, And?

  • Біллі Айліш, L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit];

  • Charli XCX, Von Dutch;

  • Медісон Бір, Make You Mine;

  • Трой Сіван, Got Me Started.

Статуетку за "Найкращий сольний поп-перформанс" можуть отримати:

  • Бейонсе, Bodyguard;

  • Сабріна Карпентер, Espresso;

  • Charli XCX, Apple;

  • Біллі Айліш, Birds of a Feather;

  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

У категорії "Найкращий поп-виступ гурту або дуету" замагаються:

  • Ґрейсі Абрамс і Taylor, Us;

  • Бейонсе та Post Malone, Levii’s Jeans;

  • Charli XCX та Біллі Айліш, Guess;

  • Аріана Ґранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine;

  • Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile.

Претендентами на нагороду за "Найкращий танцювальний/електронний альбом" є:

  • Charli XCX, Brat;

  • Four Tet, Threeʼ;

  • Justice, Hyperdrama;

  • Kaytranada, Timeless;

  • Zedd, Telos.

На звання "Найкращий кантрі альбом" претендують:

  • Бейонсе, Cowboy Carter;

  • Post Malone, F-1 Trillion;

  • Кейсі Масґрейвс, Deeper Well;

  • Кріс Степлтон, Higher;

  • Лейні Вілсон, Whirlwind.

За "Найкращий рок-альбом" цьогоріч відзначать когось із цих виконавців:

  • The Black Crowes, Happiness Bastards;

  • Fontaines D.C., Romance;

  • Green Day, Saviors;

  • Idles, TANGK;

  • Pearl Jam, Dark Matter;

  • The Rolling Stones, Hackney Diamonds;

  • Джек Вайт, No Name.

Премію за "Найкращий реп-альбом" можуть отримати:

  • Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1;

  • Doechii, Alligator Bites Never Heal;

  • Емінем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);

  • Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You;

  • J. Cole, Might Delete Later.

Номінантами, які борються за "Найкращий R&B альбом" цьогоріч стали:

  • Кріс Браун, 11:11 (Deluxe);

  • Лала Гетевей, Vantablack;

  • Муні Лонг, Revenge;

  • Lucky Daye, Algorithm;

  • Usher, Coming Home.

Авторами "Найкращого музичного саундтрека до візуальних медіа" можуть стати:

  • Кріс Баверс, "Барва пурпурова";

  • Ганс Циммер, "Дюна. Частина 2";

  • Лаура Карпман, "Американська фантастика";

  • Нік Чуба, Аттікус Росс та Леопольд Росс, "Сьоґун";

  • Трент Резнор та Аттікус Росс, "Суперники".

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