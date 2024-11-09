Що відомо про номінантів на "Греммі-2025"

Імена номінантів на "Греммі” у 94 різних категоріях буде оголошено вже у наступному році.

Церемонія нагородження має пройти у Лос-Анджелесі 2 лютого.

Рекордну кількість номінацій отримала співачка Бейонсе — цілих 11.

Бейонсе також утримує рекорд за кількістю разів номінування на "Греммі”. Її номінували на отримання престижної премії 99 разів.

Наразі вона претендує на отримання нагороди в категоріях "Найкращий альбом року", "Найкращий альбом у стилі кантрі", а її хіт Texas Hold' Em претендує на звання "Пісня року".

Бейонсе 32 рази отримувала "Греммі” у якості сольного виконавця і і ще тричі — у складі гурту Destiny's Child.

Окрім цього у багатьох номінаціях заявлені такі артисти як Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Вони претендують на отримання нагороди у 7 категоріях.

У списку номінантів — і гурт Beatles із синглом Now And Then. Цей незакінчений трек Джона Леннона колектив зміг доопрацювати за допомогою штучного інтелекту.

Як виглядає повний список номінантів на "Греммі-2025"

Цьогоріч за звання "Альбом року" позмагаються:

André 3000, New Blue Sun;

Бейонсе, Cowboy Carter;

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;

Charli XCX, Brat;

Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4;

Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet;

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.

На премію "Запис року" претендують:

The Beatles, Now and Then;

Бейонсе, Texas Hold ’Em;

Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

Charli XCX, 360;

Кендрік Ламар, Not Like Us;

Сабріна Карпентер, Espresso;

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.

У категорії "Пісня року" номіновані:

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy);

Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile;

Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone];

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!;

Кендрік Ламар, Not Like Us;

Сабріна Карпентер, Please Please Please;

Бейонсе, Texas Hold ‘Em

У переліку претендентів на звання "Найкращий новий артист/артистка" є:

Бенсон Бун;

Сабріна Карпентер;

Doechii;

Khruangbin;

RAYE;

Чаппелл Роан;

Shaboozey;

Тедді Свімз.

Нагороду за "Найкраще музичне відео" виборюватимуть:

A$AP Rocky, Tailor Swifʼ;

Charli XCX, 360;

Емінем, Houdini;

Кендрік Ламар, Not Like Us;

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight.

Номінантами категорії "Найкращий вокальний поп-альбом" стали:

Аріана Ґранде, Eternal Sunshine;

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess;

Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet;

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department.

На нагороду за "Найкращий запис танцювальної поп музики" претендують:

Аріана Ґранде, Yes, And?

Біллі Айліш, L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit];

Charli XCX, Von Dutch;

Медісон Бір, Make You Mine;

Трой Сіван, Got Me Started.

Статуетку за "Найкращий сольний поп-перформанс" можуть отримати:

Бейонсе, Bodyguard;

Сабріна Карпентер, Espresso;

Charli XCX, Apple;

Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

У категорії "Найкращий поп-виступ гурту або дуету" замагаються:

Ґрейсі Абрамс і Taylor, Us;

Бейонсе та Post Malone, Levii’s Jeans;

Charli XCX та Біллі Айліш, Guess;

Аріана Ґранде, Brandy & Monica, The Boy Is Mine;

Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile.

Претендентами на нагороду за "Найкращий танцювальний/електронний альбом" є:

Charli XCX, Brat;

Four Tet, Threeʼ;

Justice, Hyperdrama;

Kaytranada, Timeless;

Zedd, Telos.

На звання "Найкращий кантрі альбом" претендують:

Бейонсе, Cowboy Carter;

Post Malone, F-1 Trillion;

Кейсі Масґрейвс, Deeper Well;

Кріс Степлтон, Higher;

Лейні Вілсон, Whirlwind.

За "Найкращий рок-альбом" цьогоріч відзначать когось із цих виконавців:

The Black Crowes, Happiness Bastards;

Fontaines D.C., Romance;

Green Day, Saviors;

Idles, TANGK;

Pearl Jam, Dark Matter;

The Rolling Stones, Hackney Diamonds;

Джек Вайт, No Name.

Премію за "Найкращий реп-альбом" можуть отримати:

Common & Pete Rock, The Auditorium Vol. 1;

Doechii, Alligator Bites Never Heal;

Емінем, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);

Future & Metro Boomin, We Don’t Trust You;

J. Cole, Might Delete Later.

Номінантами, які борються за "Найкращий R&B альбом" цьогоріч стали:

Кріс Браун, 11:11 (Deluxe);

Лала Гетевей, Vantablack;

Муні Лонг, Revenge;

Lucky Daye, Algorithm;

Usher, Coming Home.

Авторами "Найкращого музичного саундтрека до візуальних медіа" можуть стати: