Объявлены результаты Радиодиктанта национального единства 2023 — перечень победителей

Украинское Радио объявило результаты Радиодиктанта национального единства 2023 года, состоявшегося 27 октября.
Кто написал Радиодиктант без единой ошибки
Радиодиктант национального единства 2023 года успешно написали только две участницы — без ошибок.
Это Галина Шура – учительница украинского языка и литературы из Волынской области, и Кристина Гоянюк – львовянка, постоянная участница радиодиктанта.
Подарок также получат 5 человек, написавших радиодиктант с одной ошибкой. Самой распространенной ошибкой стало употребление комы вместо двоеточия на грани частей бессоюзного предложения.
В общей сложности на проверку прислали почти 20 тысяч писем, 3 тысячи из которых были бумажными. Однако фактическое количество участников больше, ведь не все присылали свои диктанты на проверку. Письма поступили из 39 стран.
Старшая участница — 90-летняя незрячая женщина, с диктантом ей помогала соседка, которая справляется с хозяйством.
Радиодиктант 2023: каким он был
Радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году. Главная цель – объединить всех украинцев как в Украине, так и за ее пределами, а не проверить знания. В этом году его проводили 23-й год. Но впервые 27 октября, поскольку изменилась дата празднования Дня украинской письменности и языка.
Нынешний текст "Дороги Украины" написала писательница Екатерина Калитко, а читал актер театра и кино Алексей Гнатковский.
В 2022 году текст радиодиктанта "Твой дом" написала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала диктант народная артистка Ада Роговцева. Тогда диктант написали более полумиллиона человек на шести континентах, в том числе ученые на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
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