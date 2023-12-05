Объявлены результаты Радиодиктанта национального единства 2023 — перечень победителей

Кто написал Радиодиктант без единой ошибки

Радиодиктант национального единства 2023 года успешно написали только две участницы — без ошибок.

Это Галина Шура – учительница украинского языка и литературы из Волынской области, и Кристина Гоянюк – львовянка, постоянная участница радиодиктанта.

Подарок также получат 5 человек, написавших радиодиктант с одной ошибкой. Самой распространенной ошибкой стало употребление комы вместо двоеточия на грани частей бессоюзного предложения.

В общей сложности на проверку прислали почти 20 тысяч писем, 3 тысячи из которых были бумажными. Однако фактическое количество участников больше, ведь не все присылали свои диктанты на проверку. Письма поступили из 39 стран.

Также интересно, что в этом году было одно письмо из Москвы — оно не стало победным. География писем этого года, как всегда, мировая : конечно, больше писем из Украины, есть много из Европы, а также со всех континентов и десятков государств, — отметила исполнительная продюсер Украинского Радио, координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько. Поделиться

Старшая участница — 90-летняя незрячая женщина, с диктантом ей помогала соседка, которая справляется с хозяйством.

Радиодиктант 2023: каким он был

Радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году. Главная цель – объединить всех украинцев как в Украине, так и за ее пределами, а не проверить знания. В этом году его проводили 23-й год. Но впервые 27 октября, поскольку изменилась дата празднования Дня украинской письменности и языка.

Нынешний текст "Дороги Украины" написала писательница Екатерина Калитко, а читал актер театра и кино Алексей Гнатковский.

В 2022 году текст радиодиктанта "Твой дом" написала писательница и режиссер Ирина Целик. Читала диктант народная артистка Ада Роговцева. Тогда диктант написали более полумиллиона человек на шести континентах, в том числе ученые на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.