Оголошено результати Радіодиктанту національної єдності 2023 — перелік переможців

Хто написав Радіодиктант без єдиної помилки

Радіодиктант національної єдності 2023 року успішно написали тільки дві учасниці — без жодної помилки.

Це Галина Шура — вчителька української мови та літератури з Волинської області, і Христина Гоянюк — львівʼянка, постійна учасниця радіодиктанту.

Подарунок також отримають 5 людей, які написали радіодиктант з однією помилкою. Найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.

Загалом на перевірку надіслали майже 20 тисяч листів, 3 тисячі з яких були паперовими. Однак фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку. Листи надійшли із 39 країн.

Також цікаво, що цього року був один лист із Москви — він не став переможним. Географія листів цього року, як завжди, світова: звісно, найбільше листів з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав, — зазначила виконавча продюсерка Українського Радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько. Поширити

Найстарша учасниця — 90-річна незряча жінка, з диктантом їй допомагала сусідка, яка порається з господарством.

Радіодиктант 2023: яким він був

Радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році. Головна мета — об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами, а не перевірити знання. Цьогоріч його проводили 23-й рік поспіль. Але вперше 27 жовтня — оскільки змінилася дата відзначення Дня української писемності та мови.

Цьогорічний текст "Дороги України" написала письменниця Катерина Калитко, а читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

У 2022 році текст радіодиктанту "Твій дім" написала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка Ада Роговцева. Тоді диктант написали понад пів мільйона людей на шести континентах, зокрема науковці на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.