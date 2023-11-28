Обратно в СССР. В Иркутской области РФ школьницам запретили носить штаны

В России школьницам в Иркутской области запретили приходить в школу даже в мороз. Директор одной из школ объяснила запрет "непониманием классического стиля".
Школьницы в РФ жалуются на запрет штанов
В Иркутской области школьницам запретили носить штаны. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила российская пропагандистка Екатерина Мизулина.
Она опубликовала скриншоты с жалобами на новые ограничения, отправленные ученицами иркутских школ.
По их словам, за появление в школе в штанах девочек вызывают к завучу или директору. Школьницы подчеркнули, что запрет действует, несмотря на мороз на улице.
В свою очередь в региональном министерстве образования заявили, что никаких новых запретов на ношение штанов ученицами школ не вводили.
Зато существование запрета на ношение девочками штанов в школе подтвердила директор Грановской средней школы Надежда Сидорина. По ее словам, штаны действительно запрещены, но девочки могут переодеться в юбки в спортивных раздевалках.
Она также сказала, что в школе проводили эксперимент, в рамках которого разрешали девочкам ходить в штанах.
Как Кремль зомбирует школьников в России
Ученикам старших классов в русских школах издали новые учебники по истории, в которых искривленная кремлевской пропагандой дается интерпретация войны России против Украины.
Авторы учебника фактически кремлевской пропаганды также дают пересмотр репрессивной политики Советского союза во времена правления Иосифа Сталина.
В учебнике также утверждается, что Украина представляет собой ультранационалистическое государство, где якобы запрещены любые оппозиционные силы, а США при этом выступают в роли главного финансиста разрешенного в Украине Кремлем конфликта.
Журналисты подчеркивают, что это версия учебника для школьников 16-17 лет "История России с 1945 года по начало XXI века".
Одним из авторов есть Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ и советник российского диктатора Владимира Путина.
Авторы учебника заявляют, что страны Запада планировали использовать Украину в качестве тарана для уничтожения России.
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