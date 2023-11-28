Обратно в СССР. В Иркутской области РФ школьницам запретили носить штаны

В России школьницам в Иркутской области запретили приходить в школу даже в мороз. Директор одной из школ объяснила запрет "непониманием классического стиля".

Школьницы в РФ жалуются на запрет штанов

В Иркутской области школьницам запретили носить штаны. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила российская пропагандистка Екатерина Мизулина.

Она опубликовала скриншоты с жалобами на новые ограничения, отправленные ученицами иркутских школ.

По их словам, за появление в школе в штанах девочек вызывают к завучу или директору. Школьницы подчеркнули, что запрет действует, несмотря на мороз на улице.

В свою очередь в региональном министерстве образования заявили, что никаких новых запретов на ношение штанов ученицами школ не вводили.

Запрет на ношение брюк девушками в общеобразовательных организациях Иркутской области отсутствует. Локальные нормативные акты, устанавливающие требования к одежде учащихся в средней общеобразовательной школе села Ербогачен и средней общеобразовательной школы №2 рабочего поселка Куйтун, запрета на ношение брюк девушками не устанавливают, — говорится в заявлении. Поделиться

Зато существование запрета на ношение девочками штанов в школе подтвердила директор Грановской средней школы Надежда Сидорина. По ее словам, штаны действительно запрещены, но девочки могут переодеться в юбки в спортивных раздевалках.

Вы посмотрите, какие сейчас идут штаны. Сейчас модные широкие штаны, но ведь это не классика. Родители на работе, дети бесконтрольные, идут в школу во что бы то ни стало. Родители этого не видят. Они идут, надевая с этими брюками топики, с голыми животами ходят по школе. Согласитесь, такого нельзя допускать? – объяснило появление нового запрета Сидорина. Поделиться

Она также сказала, что в школе проводили эксперимент, в рамках которого разрешали девочкам ходить в штанах.

Родители извинились потом перед нами и сказали, что это полный ужас, – рассказала директор российской школы. Поделиться

Как Кремль зомбирует школьников в России

Ученикам старших классов в русских школах издали новые учебники по истории, в которых искривленная кремлевской пропагандой дается интерпретация войны России против Украины.

Авторы учебника фактически кремлевской пропаганды также дают пересмотр репрессивной политики Советского союза во времена правления Иосифа Сталина.

В учебнике также утверждается, что Украина представляет собой ультранационалистическое государство, где якобы запрещены любые оппозиционные силы, а США при этом выступают в роли главного финансиста разрешенного в Украине Кремлем конфликта.

Журналисты подчеркивают, что это версия учебника для школьников 16-17 лет "История России с 1945 года по начало XXI века".

Одним из авторов есть Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ и советник российского диктатора Владимира Путина.

Авторы учебника заявляют, что страны Запада планировали использовать Украину в качестве тарана для уничтожения России.