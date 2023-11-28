Назад у СРСР. В Іркутській області РФ школяркам заборонили носити штани
Категорія
Світ
Дата публікації

Назад у СРСР. В Іркутській області РФ школяркам заборонили носити штани

Форма
Джерело:  online.ua

У Росії школяркам в Іркутській області заборонили приходити до школи навіть у мороз. Директорка однієї зі шкіл пояснила заборону “нерозумінням класичного стилю”.

Школярки у РФ скаржаться на заборону штанів

В Іркутській області школяркам заборонили носити штани. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська пропагандистка Катерина Мізуліна.

Вона опублікувала скриншоти зі скаргами на нові обмеження, надіслані ученицями іркутських шкіл.

За їхніми словами, за появу у школі у штанах дівчаток викликають до завуча чи директора. Школярки наголосили, що заборона діє, попри мороз на вулиці.

У свою чергу в регіональному міністерстві освіти заявили, що жодних нових заборон щодо носіння штанів ученицями шкіл не вводили.

Заборона на носіння штанів дівчатами у загальноосвітніх організаціях Іркутської області відсутня. Локальні нормативні акти, які встановлюють вимоги до одягу учнів у середній загальноосвітній школі села Єрбогачен та середньої загальноосвітньої школи №2 робочого селища Куйтун, заборони на носіння штанів дівчатами не встановлюють, — йдеться у заяві.

Натомість існування заборони на носіння дівчатками штанів у школі підтвердила директор Ґранівської середньої школи Надія Сидоріна. За її словами, штани справді заборонені, але дівчатка можуть переодягнутися у спідниці у спортивних роздягальнях.

Ви подивіться, які зараз йдуть штани. Зараз модні широчені штани, але ж це не класика. Батьки на роботі, діти безконтрольні, йдуть до школи в будь-чому. Батьки цього не бачать. Вони йдуть, надягаючи з цими штанами топіки, з голими животами ходять школою. Погодьтеся, такого не можна допускати? - пояснила поява нової заборони Сидоріна.

Вона також сказала, що у школі проводили експеримент, у рамках якого дозволяли дівчаткам ходити у штанах.

Батьки вибачилися потім перед нами і сказали, що це повний жах, - розповіла директорка російської школи.

Як Кремль зомбує школярів в Росії

Учням старших класів в російських школах видали нові підручники з історії, в яких викривлена кремлівською пропагандою дається інтерпретація війни Росії проти України.

Автори підручника фактично кремлівської пропаганди також дають власний перегляд репресивної політики Радянського союзу за часів правління Йосипа Сталіна.

У підручнику також стверджується, що Україна являє собою ультранаціоналістичну державу, де нібито, заборонені будь-які опозиційні сили, а США при цьому виступають у ролі головного фінансиста розв’язаного в Україні Кремлем конфлікту.

Журналісти підкреслюють, що це версія підручника для школярів 16-17 років "История России с 1945 года до начала XXI века".

Однім з авторів є Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ та радник російського диктатора Володимира Путіна.

Автори підручника заявляють, що країни Заходу планували використати Україну як таран для знищення Росії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російським школярам видали підручники з історії із брехнею Кремля про війну проти України
Російським школярам видали підручники з історії із брехнею Кремля про війну проти України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ школярів почали готувати до війни під час уроків — британська розвідка
У РФ школярів почали готувати до війни під час уроків — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ завезли на Херсонщину кілька тисяч пропагандистських підручників — ЦНС
Книжка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм