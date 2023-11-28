Назад у СРСР. В Іркутській області РФ школяркам заборонили носити штани

У Росії школяркам в Іркутській області заборонили приходити до школи навіть у мороз. Директорка однієї зі шкіл пояснила заборону “нерозумінням класичного стилю”.

Школярки у РФ скаржаться на заборону штанів

В Іркутській області школяркам заборонили носити штани. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська пропагандистка Катерина Мізуліна.

Вона опублікувала скриншоти зі скаргами на нові обмеження, надіслані ученицями іркутських шкіл.

За їхніми словами, за появу у школі у штанах дівчаток викликають до завуча чи директора. Школярки наголосили, що заборона діє, попри мороз на вулиці.

У свою чергу в регіональному міністерстві освіти заявили, що жодних нових заборон щодо носіння штанів ученицями шкіл не вводили.

Заборона на носіння штанів дівчатами у загальноосвітніх організаціях Іркутської області відсутня. Локальні нормативні акти, які встановлюють вимоги до одягу учнів у середній загальноосвітній школі села Єрбогачен та середньої загальноосвітньої школи №2 робочого селища Куйтун, заборони на носіння штанів дівчатами не встановлюють, — йдеться у заяві. Поширити

Натомість існування заборони на носіння дівчатками штанів у школі підтвердила директор Ґранівської середньої школи Надія Сидоріна. За її словами, штани справді заборонені, але дівчатка можуть переодягнутися у спідниці у спортивних роздягальнях.

Ви подивіться, які зараз йдуть штани. Зараз модні широчені штани, але ж це не класика. Батьки на роботі, діти безконтрольні, йдуть до школи в будь-чому. Батьки цього не бачать. Вони йдуть, надягаючи з цими штанами топіки, з голими животами ходять школою. Погодьтеся, такого не можна допускати? - пояснила поява нової заборони Сидоріна. Поширити

Вона також сказала, що у школі проводили експеримент, у рамках якого дозволяли дівчаткам ходити у штанах.

Батьки вибачилися потім перед нами і сказали, що це повний жах, - розповіла директорка російської школи. Поширити

Як Кремль зомбує школярів в Росії

Учням старших класів в російських школах видали нові підручники з історії, в яких викривлена кремлівською пропагандою дається інтерпретація війни Росії проти України.

Автори підручника фактично кремлівської пропаганди також дають власний перегляд репресивної політики Радянського союзу за часів правління Йосипа Сталіна.

У підручнику також стверджується, що Україна являє собою ультранаціоналістичну державу, де нібито, заборонені будь-які опозиційні сили, а США при цьому виступають у ролі головного фінансиста розв’язаного в Україні Кремлем конфлікту.

Журналісти підкреслюють, що це версія підручника для школярів 16-17 років "История России с 1945 года до начала XXI века".

Однім з авторів є Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ та радник російського диктатора Володимира Путіна.

Автори підручника заявляють, що країни Заходу планували використати Україну як таран для знищення Росії.