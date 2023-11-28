Назад у СРСР. В Іркутській області РФ школяркам заборонили носити штани

У Росії школяркам в Іркутській області заборонили приходити до школи навіть у мороз. Директорка однієї зі шкіл пояснила заборону “нерозумінням класичного стилю”.
Школярки у РФ скаржаться на заборону штанів
В Іркутській області школяркам заборонили носити штани. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська пропагандистка Катерина Мізуліна.
Вона опублікувала скриншоти зі скаргами на нові обмеження, надіслані ученицями іркутських шкіл.
За їхніми словами, за появу у школі у штанах дівчаток викликають до завуча чи директора. Школярки наголосили, що заборона діє, попри мороз на вулиці.
У свою чергу в регіональному міністерстві освіти заявили, що жодних нових заборон щодо носіння штанів ученицями шкіл не вводили.
Натомість існування заборони на носіння дівчатками штанів у школі підтвердила директор Ґранівської середньої школи Надія Сидоріна. За її словами, штани справді заборонені, але дівчатка можуть переодягнутися у спідниці у спортивних роздягальнях.
Вона також сказала, що у школі проводили експеримент, у рамках якого дозволяли дівчаткам ходити у штанах.
Як Кремль зомбує школярів в Росії
Учням старших класів в російських школах видали нові підручники з історії, в яких викривлена кремлівською пропагандою дається інтерпретація війни Росії проти України.
Автори підручника фактично кремлівської пропаганди також дають власний перегляд репресивної політики Радянського союзу за часів правління Йосипа Сталіна.
У підручнику також стверджується, що Україна являє собою ультранаціоналістичну державу, де нібито, заборонені будь-які опозиційні сили, а США при цьому виступають у ролі головного фінансиста розв’язаного в Україні Кремлем конфлікту.
Журналісти підкреслюють, що це версія підручника для школярів 16-17 років "История России с 1945 года до начала XXI века".
Однім з авторів є Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ та радник російського диктатора Володимира Путіна.
Автори підручника заявляють, що країни Заходу планували використати Україну як таран для знищення Росії.
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