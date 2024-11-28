Обвал рубля. Партнеры России разрывают контракты
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Экономика
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Обвал рубля. Партнеры России разрывают контракты

Обвал рубля
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Источник:  online.ua

Поставщики фруктов и овощей из нескольких дружественных стране-агрессору государств расторгают контракты на поставки на фоне масштабного обвала рубля.

Главные тезисы

  • Партнеры России, включая Иран, Турцию и Египет, разрывают контракты на поставку фруктов из-за обвала рубля.
  • Центробанк России принял жесткие меры, включая приостановку покупки валюты и повышение ключевой процентной ставки до 21%.
  • Экспортеры начали задерживать поставки овощей и фруктов в Россию из-за рисков обвала рубля, вызванного низкими ценами на нефть и новыми санкциями.
  • Обвал рубля привел к росту цен на овощи и фрукты в России, что может привести к отмене пошлины на их импорт для затормаживания инфляции.
  • Критика денежно-кредитной политики Центробанка со стороны ведущих промышленников, таких как Олег Дерипаска и Сергей Чемезов, усиливает напряженность в экономике.

Что известно о разрыве партнерами России контрактов на поставки фруктов в страну-агрессорку

Отмечается , что речь идет об Иране, Турции и Египте. Компании этих стран требуют пересмотреть контракты по поставкам для учета валютных рисков.

Зимой овощи и фрукты Россия в основном импортирует из-за границы. Экспортеры уже начали задерживать поставки товаров в Россию.

В России с начала года эта категория товаров существенно подорожала. По данным Росстата, картофель за этот период подорожал на 78,4%, капуста — на 30,7%, свекла — на 27%. , тогда как огурцы и лук подорожали на 40,8% и 17% соответственно.

Страны-партнеры России расторгают контракты на поставки из-за нового масштабного обвала рубля
Обвал рубля

В России рассматривается сценарий отмены пошлины на импортные овощи и фрукты, чтобы затормозить резкий рост инфляции в стране. Сообщается, что льготы могут затронуть импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.

Что известно о масштабном обвале российского рубля

По информации Politico, в среду, 27 ноября, рубль обрушился до минимальных значений за последние 2 года.

Сочетание низких цен на нефть, новых санкций против российских предприятий и растущих государственных расходов на войну оказывают все большее давление на экономику страны.

Центробанк страны-агрессорки на фоне обвала рубля уже заявил о приостановке покупки валюты до конца текущего года.

Эта мера поможет сдержать растущую инфляцию, заставившую центральный банк повысить ключевую процентную ставку до 21%.

По официальным данным, инфляция составляет 8,5%, но реальный уровень инфляции, скорее всего, гораздо выше.

В материале издания подчеркивается, что в течение лета лет рубль находился под постоянным давлением, поскольку цены на нефть снижались из-за слабого спроса со стороны Китая и стран ЕС.

Только на этой неделе цены на нефть марки Brent упали почти на 4% на фоне облегчения обстановки в связи с прекращением огня между Израилем и "Хезболлой".

Это давление усилилось после того, как США ввели новые санкции против Газпромбанка, которому до этого момента было разрешено обрабатывать платежи за остатки российского газового экспорта в Европу.

Новый пакет санкций также затронул 50 российских банков, имеющих международные связи, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.

Жесткая денежно-кредитная политика центрального банка вызывает растущую критику со стороны ведущих промышленников страны, таких как металлургический барон Олег Дерипаска и Сергей Чемезов.

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