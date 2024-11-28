Постачальники фруктів з кількох дружніх країні-агресорці держав розривають контракти на поставки на тлі масштабного обвалу рубля.

Що відомо про розривання партнерами Росії контрактів на поставки фруктів до країни-агресорки

Зазначається, що мова йде про Іран, Туреччину та Єгипет. Компанії цих країн вимагають переглянути контракти на поставки для врахування валютних ризиків.

Взимку овочі та фрукти Росія здебільшого імпортує з-за кордону. Експортери уже почали затримувати постачання товарів до Росії. Вони очікують, що ціни зростуть.

У Росії з початку року ця категорія товарів суттєво подорожчала. За даними Росстату, картопля за цей період подорожчала на 78,4%, капуста — на 30,7%, буряк — на 27%. Помідори зросли в ціні на 22,5% річних, тоді як огірки та цибуля подорожчали га 40,8% та 17% відповідно.

Обвал рубля

У Росії розглядають сценарій скасування мита на імпортні овочі та фрукти, аби загальмувати різке зростання інфляції в країні. Повідомляють, що пільги можуть торкнутися імпорту картоплі, цибулі, моркви, капусти та яблук.

Що відомо про масштабний обвал російського рубля

За інформацією Politico, у середу, 27 листопада, рубль обвалився до мінімальних значень за останні 2 роки.

Поєднання низьких цін на нафту, нових санкцій проти російських підприємств і зростаючих державних витрат на війну чинять дедалі більший тиск на економіку країни.

Центробанк країни-агресорки на тлі обвалу рубля вже заявив про призупинку купівлі валюти до кінця поточного року.

Цей захід допоможе стримати зростаючу інфляцію, яка змусила центральний банк підвищити ключову процентну ставку до 21%.

За офіційними даними, інфляція становить 8,5%, але реальний рівень інфляції, швидше за все, набагато вищий.

У матеріалі видання підкреслюється, що протягом минулого літа рубль перебував під постійним тиском, оскільки ціни на нафту знижувались через слабкий попит з боку Китаю та країн ЄС.

Тільки цього тижня ціни на нафту марки Brent впали майже на 4% на тлі полегшення ситуації у зв'язку з припиненням вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".

Цей тиск посилився після того, як США ввели нові санкції проти "Газпромбанку", якому до цього моменту було дозволено обробляти платежі за залишки російського газового експорту в Європу.

Новий пакет санкцій також торкнувся 50 російських банків, що мають міжнародні зв'язки, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 російських чиновників.

Жорстка грошово-кредитна політика центрального банку викликає дедалі більшу критику з боку провідних промисловців країни, таких як металургійний барон Олег Дерипаска і Сергій Чемезов.