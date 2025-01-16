Один из самых популярных курортов в Таиланде страдает от скопления мусора
Категория
Мир
Дата публикации

Один из самых популярных курортов в Таиланде страдает от скопления мусора

Туристический остров Пхукет в Таиланде
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Источник:  Reuters

Вокруг популярного у туристов острова Пхукет на юге Таиланда скапливается все большее количество мусора, включая пластиковые бутылки и пустые пивные банки, а также другие отходы.

Главные тезисы

  • Популярный курорт Пхукет на юге Таиланда страдает от скопления мусора, включая пластиковые бутылки и другие отходы.
  • Стремительное развитие туризма и строительства привело к росту объема мусора на острове, что создает угрозу для окружающей среды.
  • Власти планируют увеличить мощность местных предприятий по сжиганию мусора, но эксперты считают, что необходимо сосредоточиться на сокращении и разделении отходов.
  • Накопление мусора на острове Пхукет ставит под угрозу дальнейшее развитие туризма и может перегрузить местную свалку.

Что известно о скоплении мусора вокруг едва ли не самого популярного у туристов курортного острова в мире

Отмечается, что ежедневно потоки грузовиков свозят более тысячи тонн мусора, который собирается по всему острову, на свалку в одной из частей райского уголка.

Буквально за несколько месяцев свалка увеличилась до таких размеров, что закрыло собой живописный вид на горы из дома местной жительницы Вассаны Той.

За пределами дома нет жизни, мы просто остаемся дома. Запах очень сильный, приходится носить маску, — жалуется местная жительница.

Наиболее популярный у туристов курортный остров Пхукет в Таиланде страдает от большого количества мусора.
Кризис с мусором на острове Пхукет

В материале издания подчеркивается, что наплыв туристов способствует стремительному развитию острова, поскольку туризм является основным источником доходов Таиланда.

Из 35,5 миллионов иностранных туристов, прибывших в страну 2024 года, около 13 миллионов отправились на остров.

Рост города Пхукет был намного быстрее, чем должно быть, — объясняет заместитель мэра Суппачок Лаонгпхет.

По его словам, стремительное развитие туризма и строительства увеличило объемы появления мусора в разы выше, чем это было до пандемии COVID-19.

Лаонгпхет выражает опасение, что такое развитие событий может привести к тому, что на острове будет ежедневно появляться 1 тыс 400 тонн мусора, который перегрузит местную свалку.

Как на острове планируют бороться с большим количеством мусора

Власти острова рассматривают вариант увеличения мощности местных предприятий по сжиганию мусора.

Однако, по словам экспертов, такое решение будет лишь частью решения проблемы.

Если вы просто продолжите расширять мусоросжигательные заводы, я не думаю, что это будет единственным решением. Нужно сосредоточиться на сокращении и разделении отходов, говорит доцент кафедры управления отходами в Университете Бурафа Панате Маномайвибул.

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