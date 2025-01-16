Вокруг популярного у туристов острова Пхукет на юге Таиланда скапливается все большее количество мусора, включая пластиковые бутылки и пустые пивные банки, а также другие отходы.
Главные тезисы
- Популярный курорт Пхукет на юге Таиланда страдает от скопления мусора, включая пластиковые бутылки и другие отходы.
- Стремительное развитие туризма и строительства привело к росту объема мусора на острове, что создает угрозу для окружающей среды.
- Власти планируют увеличить мощность местных предприятий по сжиганию мусора, но эксперты считают, что необходимо сосредоточиться на сокращении и разделении отходов.
- Накопление мусора на острове Пхукет ставит под угрозу дальнейшее развитие туризма и может перегрузить местную свалку.
Что известно о скоплении мусора вокруг едва ли не самого популярного у туристов курортного острова в мире
Отмечается, что ежедневно потоки грузовиков свозят более тысячи тонн мусора, который собирается по всему острову, на свалку в одной из частей райского уголка.
Буквально за несколько месяцев свалка увеличилась до таких размеров, что закрыло собой живописный вид на горы из дома местной жительницы Вассаны Той.
В материале издания подчеркивается, что наплыв туристов способствует стремительному развитию острова, поскольку туризм является основным источником доходов Таиланда.
Из 35,5 миллионов иностранных туристов, прибывших в страну 2024 года, около 13 миллионов отправились на остров.
По его словам, стремительное развитие туризма и строительства увеличило объемы появления мусора в разы выше, чем это было до пандемии COVID-19.
Лаонгпхет выражает опасение, что такое развитие событий может привести к тому, что на острове будет ежедневно появляться 1 тыс 400 тонн мусора, который перегрузит местную свалку.
Как на острове планируют бороться с большим количеством мусора
Власти острова рассматривают вариант увеличения мощности местных предприятий по сжиганию мусора.
Однако, по словам экспертов, такое решение будет лишь частью решения проблемы.
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