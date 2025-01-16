Вокруг популярного у туристов острова Пхукет на юге Таиланда скапливается все большее количество мусора, включая пластиковые бутылки и пустые пивные банки, а также другие отходы.

Что известно о скоплении мусора вокруг едва ли не самого популярного у туристов курортного острова в мире

Отмечается, что ежедневно потоки грузовиков свозят более тысячи тонн мусора, который собирается по всему острову, на свалку в одной из частей райского уголка.

Буквально за несколько месяцев свалка увеличилась до таких размеров, что закрыло собой живописный вид на горы из дома местной жительницы Вассаны Той.

За пределами дома нет жизни, мы просто остаемся дома. Запах очень сильный, приходится носить маску, — жалуется местная жительница. Поделиться

Кризис с мусором на острове Пхукет

В материале издания подчеркивается, что наплыв туристов способствует стремительному развитию острова, поскольку туризм является основным источником доходов Таиланда.

Из 35,5 миллионов иностранных туристов, прибывших в страну 2024 года, около 13 миллионов отправились на остров.

Рост города Пхукет был намного быстрее, чем должно быть, — объясняет заместитель мэра Суппачок Лаонгпхет. Поделиться

По его словам, стремительное развитие туризма и строительства увеличило объемы появления мусора в разы выше, чем это было до пандемии COVID-19.

Лаонгпхет выражает опасение, что такое развитие событий может привести к тому, что на острове будет ежедневно появляться 1 тыс 400 тонн мусора, который перегрузит местную свалку.

Как на острове планируют бороться с большим количеством мусора

Власти острова рассматривают вариант увеличения мощности местных предприятий по сжиганию мусора.

Однако, по словам экспертов, такое решение будет лишь частью решения проблемы.