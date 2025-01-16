Навколо популярного в туристів острова Пхукет на півдні Таїланду скупчується дедалі більша кількість сміття, серед якого пластикові пляшки і порожні пивні банки, а також інші відходи.
Головні тези:
- Навколо острова Пхукет на півдні Таїланду накопичується велика кількість сміття, що становить серйозну загрозу для довкілля та подальшого розвитку туризму.
- Стрімкий розвиток туризму та будівництва призвів до зростання обсягу сміття на острові, що може перевантажити місцеве звалище.
- Влада розглядає можливість збільшення потужності місцевих підприємств зі спалювання сміття, але експерти вважають, що це лише частина розв'язання проблеми.
- Для ефективного вирішення проблеми накопичення сміття потрібно зосередитися на скороченні та поділі відходів, а не лише на їх спалюванні.
Що відомо про скупчення сміття навколо чи не найбільш популярного у туристів курортного острова у світі
Зазначається, що щодня потоки вантажівок звозять понад тисячу тонн сміття, яке збирається по всьому острову, на звалище в одній з частин райського куточка.
Буквально за кілька місяців звалище збільшилось до таких розмірів, що закрило собою мальовничий краєвид на гори з будинку місцевої мешканки Вассани Тою.
У матеріалі видання підкреслюється, що наплив туристів сприяє стрімкому розвитку острова, оскільки туризм є головним джерелом доходів Таїланду.
Із 35,5 мільйона іноземних туристів, які прибули в країну 2024 року, близько 13 мільйонів вирушили на острів.
За його словами, стрімкий розвиток туризму та будівництва збільшив обсяги появи сміття у рази вище, ніж це було до пандемії COVID-19.
Лаонгпхет висловлює побоювання, що такий розвиток подій може призвести до того, що на острові щодня з’являтиметься 1 тис 400 тонн сміття, що перевантажить місцеве звалище.
Як на острові планують боротись із великою кількістю сміття
Влада острову розглядає варіант збільшення потужності місцевих підприємств зі спалювання сміття.
Однак за словами, експертів, таке рішення буде лише частиною розв’язання проблеми.
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