Навколо популярного в туристів острова Пхукет на півдні Таїланду скупчується дедалі більша кількість сміття, серед якого пластикові пляшки і порожні пивні банки, а також інші відходи.

Що відомо про скупчення сміття навколо чи не найбільш популярного у туристів курортного острова у світі

Зазначається, що щодня потоки вантажівок звозять понад тисячу тонн сміття, яке збирається по всьому острову, на звалище в одній з частин райського куточка.

Буквально за кілька місяців звалище збільшилось до таких розмірів, що закрило собою мальовничий краєвид на гори з будинку місцевої мешканки Вассани Тою.

За межами будинку немає життя, ми просто залишаємося вдома. Запах дуже сильний, доводиться носити маску, — скаржиться місцева жителька. Поширити

Криза зі сміттям на острові Пхукет

У матеріалі видання підкреслюється, що наплив туристів сприяє стрімкому розвитку острова, оскільки туризм є головним джерелом доходів Таїланду.

Із 35,5 мільйона іноземних туристів, які прибули в країну 2024 року, близько 13 мільйонів вирушили на острів.

Зростання міста Пхукет було набагато швидшим, ніж мало б бути, — пояснює заступник мера Суппачок Лаонгпхет. Поширити

За його словами, стрімкий розвиток туризму та будівництва збільшив обсяги появи сміття у рази вище, ніж це було до пандемії COVID-19.

Лаонгпхет висловлює побоювання, що такий розвиток подій може призвести до того, що на острові щодня з’являтиметься 1 тис 400 тонн сміття, що перевантажить місцеве звалище.

Як на острові планують боротись із великою кількістю сміття

Влада острову розглядає варіант збільшення потужності місцевих підприємств зі спалювання сміття.

Однак за словами, експертів, таке рішення буде лише частиною розв’язання проблеми.