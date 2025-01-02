Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения в Украину привлекла для участия в войне до 180 тыс. заключенных. Они получают меньшие выплаты, чем другие военные армии РФ.

Россия обманывает бывших заключенных-военных

По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на ноябрь 2024 г. РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 до 180 nbc лиц, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах.

В то же время известно, что всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300-350 nbc тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — вовлечение его в войну.

В разведке рассказали, что ранее заключенные получали за контракт единовременную выплату 1718 дол. А уже в июле 2024 года размер выплаты увеличился до 3524 дол.

Однако заключенные, а также их родственники, лишены ряда выплат и льгот, получаемых участниками добровольческих формирований. Также зарплата такой категории лиц вдвое-вчетверо ниже, чем у других оккупантов. Поделиться

Следует отметить, что в конце декабря 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отмене единовременных выплат для заключенных. Выплаты не получат те, кто заключил контракты с российским военным ведомством.

Мобилизация заключенных в России

Вербовка заключенных в России стала привычной практикой во время войны против Украины. С середины 2022 года, российские власти при содействии частных военных компаний, в частности ППК "Вагнер", привлекали заключенных к боевым действиям, обещая им амнистию, денежные выплаты и другие привилегии.

Эта инициатива вызвала осуждение со стороны правозащитников, которые отмечали нарушение прав человека и отсутствие прозрачности относительно условий для заключенных.

Многие из заключенных погибали из-за недостаточной подготовки, а обещанные выгоды часто оставались только на словах.