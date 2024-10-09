Названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии. Что они открыли
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии. Что они открыли

Нобелевская премия
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Источник:  Нобелевская премия

В 2024 году Нобелевскую премию по химии получили Дэвид Бейкер, Демис Гассабис и Джон М. Джампер за открытие в области белковых исследований. Об этом сообщил 9 октября Нобелевский комитет.

Главные тезисы

  • Лауреаты Нобелевской премии по химии 2024 открыли новые виды белков с потенциалом в фармацевтике и нанотехнологиях.
  • Демис Гассабис и Джон М. Джампер разработали модель искусственного интеллекта для прогнозирования структуры белков с высокой точностью.
  • Их открытия имеют значительный потенциал в медицине, фармации и будущих научных исследованиях.

Названы лауреаты Нобелевской премии 2024 года по химии

Дэвид Бейкер удалось создать совершенно новые виды белков. Демис Гассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для прогнозирования сложной структуры белков. В комитете говорят, что эти открытия обладают огромным потенциалом.

Как правило, белки состоят из 20 разных аминокислот, которые можно назвать строительными блоками жизни. Дэвиду Бейкеру в 2003 году удалось использовать эти блоки для разработки нового белка, который не походил ни на один другой.

С тех пор его исследовательская группа создавала одно за другим белковые творения, включая те, которые понадобятся в фармацевтических препаратах, вакцинах, наноматериалах и крошечных сенсорах.

Второе открытие касается прогнозирования белковых структур. В белках аминокислоты соединены вместе в свертывающиеся длинные нити, образуя трехмерную структуру, которая является решающей для функции белка. С 1970-х годов исследователи пытались предусмотреть структуру белков по аминокислотным последовательностям.

В 2020 году Гассабис и Джампер представили модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2, с помощью которой они смогли предусмотреть структуру почти всех 200 миллионов белков, идентифицируемых исследователями.

Что известно об изобретениях нобелевских лауреатов 2024 по физике Гопфилда и Гинтона

Лауреатами Нобелевской премии 2024 года по физике стали Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон за "фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

Ученые использовали физические инструменты для разработки инструментов, которые стали базовыми для современного мощного машинного обучения.

В частности, Джон Гопфилд является разработчиком ассоциативной памяти, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы шаблонов в данных.

Джефри Гинтон разработал метод, способный автономно находить свойства в данных для выполнения таких задач, как идентификация конкретных элементов на изображениях.

Лауреаты этого года провели важную работу с искусственными нейронными сетями с 1980-х годов.

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