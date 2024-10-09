Визначені лавреати Нобелівської премії-2024 з хімії. Що вони відкрили

У 2024 році Нобелівську премію з хімії отримали Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень. Про це повідомив 9 жовтня Нобелівський комітет.
Головні тези:
- Девід Бейкер створив абсолютно нові види білків, що мають додаткові застосування у фармації та нанотехнологіях.
- Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер розробили модель штучного інтелекту, яка дозволяє прогнозувати складну структуру білків з великою точністю.
- Відкриття лавреатів Нобелівської премії з хімії мають величезний потенціал у медицині, фармації та науці в цілому.
Названі лавреати Нобелівської премії 2024 з хімії
Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. А Деміс Гассабіс та Джон Джампер розробили модель штучного інтелекту для прогнозування складної структури білків. У комітеті кажуть, що ці відкриття мають величезний потенціал.
Як правило, білки складаються з 20 різних амінокислот, які можна назвати будівельними блоками життя. Девіду Бейкеру у 2003 році вдалося використати ці блоки для розробки нового білка, який не був схожий на жоден інший.
Друге відкриття стосується прогнозування білкових структур. У білках амінокислоти з'єднані разом у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру, що є вирішальною для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями.
У 2020 році Гассабіс і Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2, за допомогою якої вони змогли передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T
Що відомо про винаходи нобелівських лавреатів 2024 року з фізики Гопфілда та Гінтона
Лауреатами Нобелівської премії 2024 року з фізики стали Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".
Зокрема Джон Гопфілд є розробником асоціативної пам'яті, яка може зберігати та реконструювати зображення та інші типи шаблонів у даних.
Джефрі Гінтон розробив метод, який здатен автономно знаходити властивості в даних для виконання таких завдань, як індентифікація конкретних елементів на зображеннях.
Цьогорічні лавреати провели важливу роботу зі штучними нейронними мережами з 1980-х років.
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