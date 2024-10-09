Визначені лавреати Нобелівської премії-2024 з хімії. Що вони відкрили
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Визначені лавреати Нобелівської премії-2024 з хімії. Що вони відкрили

Нобелівська премія
Джерело:  Нобелівська премія

У 2024 році Нобелівську премію з хімії отримали Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер за відкриття у сфері білкових досліджень. Про це повідомив 9 жовтня Нобелівський комітет.

Головні тези:

  • Девід Бейкер створив абсолютно нові види білків, що мають додаткові застосування у фармації та нанотехнологіях.
  • Деміс Гассабіс та Джон М. Джампер розробили модель штучного інтелекту, яка дозволяє прогнозувати складну структуру білків з великою точністю.
  • Відкриття лавреатів Нобелівської премії з хімії мають величезний потенціал у медицині, фармації та науці в цілому.

Названі лавреати Нобелівської премії 2024 з хімії

Девіду Бейкеру вдалося створити абсолютно нові види білків. А Деміс Гассабіс та Джон Джампер розробили модель штучного інтелекту для прогнозування складної структури білків. У комітеті кажуть, що ці відкриття мають величезний потенціал.

Як правило, білки складаються з 20 різних амінокислот, які можна назвати будівельними блоками життя. Девіду Бейкеру у 2003 році вдалося використати ці блоки для розробки нового білка, який не був схожий на жоден інший.

Відтоді його дослідницька група створювала одне за іншим білкові творіння, включно з тими, що знадобляться у фармацевтичних препаратах, вакцинах, наноматеріалах і крихітних сенсорах.

Друге відкриття стосується прогнозування білкових структур. У білках амінокислоти з'єднані разом у довгі нитки, які згортаються, утворюючи тривимірну структуру, що є вирішальною для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями.

У 2020 році Гассабіс і Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2, за допомогою якої вони змогли передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники.

Що відомо про винаходи нобелівських лавреатів 2024 року з фізики Гопфілда та Гінтона

Лауреатами Нобелівської премії 2024 року з фізики стали Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Зазначається, що науковці використали фізичні інструменти для розробки інструментів, які стали базовими для сучасного потужного машинного навчання.

Зокрема Джон Гопфілд є розробником асоціативної пам'яті, яка може зберігати та реконструювати зображення та інші типи шаблонів у даних.

Джефрі Гінтон розробив метод, який здатен автономно знаходити властивості в даних для виконання таких завдань, як індентифікація конкретних елементів на зображеннях.

Цьогорічні лавреати провели важливу роботу зі штучними нейронними мережами з 1980-х років.

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