Лауреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології стали вчені Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її участь у посттранскрипційній регуляції генів.

Що відомо про відкриття Амброса та Равкана, удостоєне Нобелівської премії

Представники Фонду премії пояснють важливість відкриття тим, що інформацію, яка зберігається у хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин організму.

Кожна клітина має однакові хромосоми, отже містить однаковий набір генів та інструкцій.

Однак різні типи клітин, серед яких м’язові та нервові, дуже відрізняються за характеристиками.

Зокрема, науковці зацікавились тим, звідки виникає ця різниця у характеристиках.

Вони отримали відповідь на питання, виявивши процеси генної регуляції, яка дозволяє кожній клітині обирати лише певні інструкції.

Це дозволяє гарантувати, що у кожному типі клітин буде активним лише правильний набір генів.

Науковці дослідили процес розвитку різних типів клітин. Їм вдалось виявити мікроРНК — новий клас маленьких молекул РНК, які грають ключову роль у регуляції генів.

У чому полягає важливість відкриття Амброса та Равкана

Їхнє новаторське відкриття виявило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився важливим для багатоклітинних організмів, включаючи людину. Зараз відомо, що геном людини кодує понад тисячу мікроРНК.

Відкриття науковців показало абсолютно новий вимір регуляції генів. МікроРНК виявилися фундаментально важливими для розвитку та життя організмів.

70-річний Віктор Амброс народився у місті Ганновер, штат Нью-Гемпшир. Він — професор Медичної школи Массачусетського університету.