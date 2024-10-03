За прогнозами аналітиків, є одразу кілька претендентів на отримання Нобелівської премії миру у цьому році, яка має відбутись вже 11 жовтня.

Хто претендує на отримання Нобелівської премії миру

Аналітики зазначають, що серед основних претендентів Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний кримінальний суд та генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Зокрема, нінишній рік ознаменований продовженням розв’язаної Росією злочинної війни проти України та загостренням ситуації на Близькому Сході.

Комітет з вручення Нобелівської премії миру може зосередитись на роботі гуманітарних організацій, які надають допомогу людям, що постраждали від збройних конфліктів.

Вручення Нобелівської премії

Деякі аналітики припускають, що Нобелівською премією миру можуть нагородити покійного російського опозиціонера Олексія Навального або навіть українського президента Володимира Зеленського.

Однак, відповідно до правил, Навальний, який помер у лютому в колонії, не може бути нагороджений посмертно, а шанси Зеленського невеликі через війну, що триває в Україні.

Очікується, що в умовах численних конфліктів та гуманітарних криз у комітеті можуть відзначити роботу БАПОР, яка надає підтримку палестинським біженцям.

Водночас присудження премії цій організації може викликати суперечки з огляду на звинувачення в участі деяких її співробітників у нападах на Ізраїль у 2023 році.

На думку низки аналітиків, Нобелівською премією миру можуть нагородити генсека ООН Антоніу Гутерріша за зусилля зі зміцнення міжнародного світопорядку.

Ймовірно, що у цьому році вручення премії взагалі не відбудеться, що траплялось за всю історію вже 19 разів.

Що відомо про вручення Нобелівської премії миру

Нобелівська премія миру — одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку щорічно присуджують за видатний внесок у зміцнення миру. Заснована Альфредом Нобелем наприкінці XIX століття.

Лауреатами премії стають особистості та організації, які зробили значний внесок у вирішення міжнародних конфліктів, просування прав людини, роззброєння та інші сфери, що сприяють миру.

Процес присудження премії досить складний і включає в себе висунення кандидатур, розгляд їх Норвезьким нобелівським комітетом і, власне, оголошення лауреата.

Премія вручається в Осло, Норвегія, і супроводжується грошовою нагородою, розмір якої варіюється з року в рік.