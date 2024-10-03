По прогнозам аналитиков, есть сразу несколько претендентов на получение Нобелевской премии мира в этом году, которая состоится уже 11 октября.

Кто претендует на получение Нобелевской премии мира

Аналитики отмечают, что среди основных претендентов Агентство ООН по палестинским беженцам (БАПОР), Международный уголовный суд и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В частности, нынешний год ознаменован продолжением развязанной Россией преступной войны против Украины и обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Комитет по вручению Нобелевской премии мира может сосредоточиться на работе гуманитарных организаций, оказывающих помощь людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов.

Вручение Нобелевской премии

Некоторые аналитики предполагают, что Нобелевской премией мира могут наградить покойного российского оппозиционера Алексея Навального или украинского президента Владимира Зеленского.

Однако, согласно правилам, Навальный, умерший в феврале в колонии, не может быть награжден посмертно, а шансы Зеленского невелики из-за продолжающейся войны в Украине.

Ожидается, что в условиях многочисленных конфликтов и гуманитарных кризисов в комитете могут отметить работу БАПОР, которая оказывает поддержку палестинским беженцам.

В то же время присуждение премии этой организации может вызвать споры по поводу обвинений в участии некоторых ее сотрудников в нападениях на Израиль в 2023 году.

По мнению ряда аналитиков, Нобелевской премией мира могут наградить генсека ООН Антониу Гутерриша за усилия по укреплению международного миропорядка.

Вероятно, в этом году вручение премии вообще не состоится, что случалось за всю историю уже 19 раз.

Что известно о вручении Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира — одна из самых престижных международных наград, ежегодно присуждаемых за выдающийся вклад в укрепление мира. Основана Альфредом Нобелем в конце XIX века.

Лауреатами премии становятся личности и организации, внесшие значительный вклад в разрешение международных конфликтов, продвижение прав человека, разоружение и другие сферы, способствующие миру.

Процесс присуждения премии достаточно сложен и включает в себя выдвижение кандидатур, рассмотрение их Норвежским нобелевским комитетом и собственно объявление лауреата.

Премия вручается в Осло, Норвегия и сопровождается денежной наградой, размер которой варьируется из года в год.