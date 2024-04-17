Как отмечают журналисты "Фокус", армянского политика, бизнесмена и близкого друга кремлевского диктатора Владимира Путина Рубена Варданяна выдвинули кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

Что известно о выдвижении Варданяна на Нобелевскую премию мира

Журналисты издания отмечают, что одиозного армянского бизнесмена, политика и крупнейшего друга Путина на Южном Кавказе выдвинули на получение Нобелевской премии мира с примечанием "за развитие мирных инициатив".

Подчеркивается, что Кремль активно лоббирует кандидатуру Варданяна, поскольку рассчитывает извлечь политическую выгоду от этого.

Варданян получил известие как руководитель российской оффшорной компании "Тройка Диалог".

Расследователи OCCRP подчеркивают, что эта компания активно помогала переводить деньги людям из окружения кремлевского диктатора.

В 2006-2013 годах через счета оффшорных сетей Варданяна прошло более 4,6 млрд долларов.

В 2020 году уже покойный российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Варданяна во взяточничестве в размере около 50 млн долларов.

В 2022 году Варданяна, как и другие прокси Путина, включили в проект новых санкций США.

В июне 2023 года по инициативе СБУ его внесли в украинскую базу пособий российской агрессии "Миротворец" с характеристикой: "Руководство российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан... подлежит незамедлительному задержанию и задержанию стран НАТО».

Через два месяца экс-глава Совета безопасности армянского анклава в Карабахе Самвел Бабаян сообщил Общественное ТВ Армении, что в 2022-2023 году Варданян выполнял на Южном Кавказе функции российского агента.

Журналисты The Washington Times отмечают, что у Варданяна также были связи с иранским режимом.

Как Кремль хочет использовать Варданяна

Используя международный авторитет Нобелевского комитета, кремлевские пропагандисты рассчитывают отбелить Варданяна в глазах Запада.

Если он получит одну из самых престижных мировых премий, то под ореолом "миротворца", Москва в будущем сможет снова воспользоваться им в своих интригах на Южном Кавказе.

Ведь еще в начале прошлого года Кремль рассматривал Варданяна как реального кандидата на пост премьера Армении в случае свержения прозападного Никола Пашиняна.

Об этом почти открыто высказывались экс-министр и бывший заместитель министра обороны Армении, а Общественное ТВ республики даже внесло Варданяна в "черный список" из-за нападок на главу правительства.