Як зазначають журналісти видання "Фокус", вірменського політика, бізнесмена та близького друга кремлівського диктатора Володимира Путіна Рубена Варданяна висунули кандидатом на отримання Нобелівської премії миру.

Що відомо про висування Варданяна на Нобелівську премію миру

Журналісти видання зазначають, що одіозного вірменського бізнесмена, політика та найбільшого друга Путіна на Південному Кавказі висунули на отримання Нобелівської премії миру з приміткою "за розвиток мирних ініціатив".

Підкреслюється, що Кремль активно лобіює кандидатуру Варданяна, оскільки розраховує отримати політичну вигоду від цього.

Варданян отримав відомість як керівник російської офшорної компанії "Трійка Діалог".

Розслідувачі OCCRP підкреслюють, що ця компанія активно допомагала переводити гроші людям з оточення кремлівського диктатора.

У 2006-2013 роках крізь рахунки офшорних мереж Варданяна пройшло понад 4,6 млрд доларів.

У 2020 році нині вже покійний російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив Варданяна у хабарництві у розмірі близько 50 млн доларів.

У 2022 році Варданяна, як і інших проксі Путіна, включили до проєкту нових санкцій США.

У червні 2023 за ініціативою СБУ його внесли в українську базу посібників російської агресії "Миротворець" з характеристикою: "Посібник російсько-фашистських загарбників та терористів. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян... підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО".

Через два місяці екс-глава Ради безпеки вірменського анклаву в Карабаху Самвел Бабаян повідомив Громадське ТБ Вірменії, що в 2022-2023 Варданян виконував на Південному Кавказі функції російського агента.

Журналісти The Washington Times зазначають, що Варданян також мав зв’язки із іранським режимом.

Як Кремль хоче використати Варданяна

Користуючись міжнародним авторитетом Нобелівського комітету, кремлівські пропагандисти розраховують відбілити Варданяна в очах Заходу.

Якщо він таки отримає одну з найпрестижніших світових премій, то під ореолом "миротворця", Москва в майбутньому зможе знову скористатися ним у своїх інтригах на Південному Кавказі.

Адже ще на початку минулого року Кремль розглядав Варданяна як реального кандидата на пост прем'єра Вірменії — у разі повалення прозахідного Нікола Пашиняна.

Про це майже відкрито висловлювалися екс-міністр та колишній заступник міністра оборони Вірменії, а Громадське ТБ республіки навіть внесло Варданяна до "чорного списку" через нападки на главу уряду.