Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее участие в посттранскрипционной регуляции генов.

Что известно об открытии Амброса и Равкана, удостоенного Нобелевской премии

Представители Фонда премии объясняют важность открытия тем, что хранящаяся в хромосомах информацию сравнима с инструкцией для всех клеток организма.

Каждая клетка имеет одинаковые хромосомы, так что содержит одинаковый набор генов и инструкций.

Однако разные типы клеток, среди которых мышечные и нервные, очень отличаются по характеристикам.

В частности, ученые заинтересовались тем, откуда возникает разница в характеристиках.

Они получили ответ на вопросы, обнаружив процессы генной регуляции, позволяющей каждой клетке выбирать только определенные инструкции.

Это позволяет гарантировать, что в каждом типе клеток будет активен только правильный набор генов.

Ученые исследовали процесс развития разных типов клеток. Им удалось выявить микроРНК — новый класс маленьких молекул РНК, играющих ключевую роль в регуляции генов.

В чем важность открытия Амброса и Равкана

Их новаторское открытие обнаружило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК.

Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказались фундаментально важными для развития и жизни организмов.

70-летний Виктор Амброс родился в городе Ганновер, штат Нью-Гэмпшир. Он профессор Медицинской школы Массачусетского университета.