В частности, одним из наиболее выдающихся прорывов было генетическое исследование под названием The Human Genome Project, которое началось в 1993 году и было завершено в 2003 году.

С самого начала проект по расшифровке генома человека первоначально возглавлял нобелевский лауреат Джеймс Ватсон, удостоенный престижной премии в 1962 году за свои открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот.

Над расшифровкой генома человека работали тысячи ученых из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китая.

Целью была идентификация, картирование и секвенирование всех генов генома человека, и в конце концов расшифровка последовательности генома человека.