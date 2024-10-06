7 октября в Швеции должны объявить лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, 8 октября – по физике, а 9 октября – по химии.
Главные тезисы
- Проект расшифровки генома человека, разработка препарата семаглютида и создание программы AlphaFold Google DeepMind – потенциальные номинанты на Нобелевскую премию.
- Микробиолог Джеффри Гордон и ученая Мэри-Клер Кинг также могут претендовать на Нобелевскую премию за свои исследования в области микробиоты кишечника и генетики рака соответственно.
- Некоторые из прорывных научных открытий так и не получили Нобелевской премии, включая работу по расшифровке генома человека и разработку препарата семаглютида.
- Ведущие ученые в области биологии и инженерии, такие как Демис Хассабис и Джон Джампер, могут в будущем также стать лауреатами Нобелевской премии за свои инновационные исследования.
- Значимость и влияние прорывных открытий на биологию, медицину и другие области подтверждается мировым признанием и использованием программ и препаратов, разработанных на их основе.
Что известно о прорывных открытиях, которые могут претендовать на получение Нобелевской премии
В частности, одним из наиболее выдающихся прорывов было генетическое исследование под названием The Human Genome Project, которое началось в 1993 году и было завершено в 2003 году.
С самого начала проект по расшифровке генома человека первоначально возглавлял нобелевский лауреат Джеймс Ватсон, удостоенный престижной премии в 1962 году за свои открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот.
Над расшифровкой генома человека работали тысячи ученых из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китая.
Целью была идентификация, картирование и секвенирование всех генов генома человека, и в конце концов расшифровка последовательности генома человека.
Эта работа оказала значительное влияние на биологию, медицину и другие отрасли, но пока за не присудили Нобелевскую премию.
Разработка ведущими учеными Светланой Мойсов, Джоэлем Хабенером и Лоттой Бьерре Кнудсеном препарата семаглютида для лечения ожирения также может претендовать на получение Нобелевской премии.
Следует отметить разработчиков Google DeepMind Демиса Хассабиса и Джона Джампера, которым удалось создать базу данных белковой структуры AlphaFold.
AlphaFold представляет собой программу с использованием искусственного интеллекта, которая занимается поиском белковых структур, расшифровывает их трехмерную структуру с аминокислотными последовательностями.
В настоящее время эта программа используется по меньшей мере 2 млн исследователей по всему миру.
Что известно о других прорывных открытиях и исследованиях, заслуживающих Нобелевскую премию
В 2023 году Джампер и Хассабис стали лауреатами премии Ласкера и премии "За прорыв". Возможно, в будущем их еще предстоит Нобелевская премия по химии.
Заслуженный профессор в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, микробиолог Джеффри Гордон также может стать претендентом на получение Нобелевской премии за вклад в исследование микробиому кишечника и его влияние на здоровье человека, в частности у детей с недоеданием.
Под его руководством ученые исследовали связь между составом грудного молока матери, состоянием микробиоты кишечника у ребенка и его иммунной системы. Это помогло лучше понять пищевые потребности малышей и способы лечения недоедания.
Также лаборатория Джеффри Гордона установила, что микробиота кишечника играет определенную роль в появлении ожирения.
За свои достижения Гордон получил медаль Копли, премии Бальзана и Ниренберга, но Нобелевскую премию нет.
Прорыв в понимании генетических склонностей к раку груди совершила ученая Мэри-Клер Кинг, ныне профессор медицины и геномных наук в медицинской школе Вашингтонского университета.
Мэри-Клер Кинг имеет много достижений в области генетики, но особенно ученая известна тем, что обнаружила связь между генами BRCA1 и BRCA2 и онкологией у женщин.
Кинг потратила 17 лет на определение роли мутации гена BRCA1 в возникновении рака молочной железы и яичников.
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