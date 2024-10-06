Названы прорывные научные открытия, заслуживающие Нобелевской премии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Названы прорывные научные открытия, заслуживающие Нобелевской премии

Нобелевская премия
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Источник:  CNN

7 октября в Швеции должны объявить лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, 8 октября – по физике, а 9 октября – по химии.

Главные тезисы

  • Проект расшифровки генома человека, разработка препарата семаглютида и создание программы AlphaFold Google DeepMind – потенциальные номинанты на Нобелевскую премию.
  • Микробиолог Джеффри Гордон и ученая Мэри-Клер Кинг также могут претендовать на Нобелевскую премию за свои исследования в области микробиоты кишечника и генетики рака соответственно.
  • Некоторые из прорывных научных открытий так и не получили Нобелевской премии, включая работу по расшифровке генома человека и разработку препарата семаглютида.
  • Ведущие ученые в области биологии и инженерии, такие как Демис Хассабис и Джон Джампер, могут в будущем также стать лауреатами Нобелевской премии за свои инновационные исследования.
  • Значимость и влияние прорывных открытий на биологию, медицину и другие области подтверждается мировым признанием и использованием программ и препаратов, разработанных на их основе.

Что известно о прорывных открытиях, которые могут претендовать на получение Нобелевской премии

  • В частности, одним из наиболее выдающихся прорывов было генетическое исследование под названием The Human Genome Project, которое началось в 1993 году и было завершено в 2003 году.

    С самого начала проект по расшифровке генома человека первоначально возглавлял нобелевский лауреат Джеймс Ватсон, удостоенный престижной премии в 1962 году за свои открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот.

    Над расшифровкой генома человека работали тысячи ученых из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китая.

    Целью была идентификация, картирование и секвенирование всех генов генома человека, и в конце концов расшифровка последовательности генома человека.

Ряд прорывных научных открытий до сих пор не получил Нобелевской премии
Нобелевская премия

Эта работа оказала значительное влияние на биологию, медицину и другие отрасли, но пока за не присудили Нобелевскую премию.

  • Разработка ведущими учеными Светланой Мойсов, Джоэлем Хабенером и Лоттой Бьерре Кнудсеном препарата семаглютида для лечения ожирения также может претендовать на получение Нобелевской премии.

  • Следует отметить разработчиков Google DeepMind Демиса Хассабиса и Джона Джампера, которым удалось создать базу данных белковой структуры AlphaFold.

    AlphaFold представляет собой программу с использованием искусственного интеллекта, которая занимается поиском белковых структур, расшифровывает их трехмерную структуру с аминокислотными последовательностями.

  • В настоящее время эта программа используется по меньшей мере 2 млн исследователей по всему миру.

Что известно о других прорывных открытиях и исследованиях, заслуживающих Нобелевскую премию

  • В 2023 году Джампер и Хассабис стали лауреатами премии Ласкера и премии "За прорыв". Возможно, в будущем их еще предстоит Нобелевская премия по химии.

  • Заслуженный профессор в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, микробиолог Джеффри Гордон также может стать претендентом на получение Нобелевской премии за вклад в исследование микробиому кишечника и его влияние на здоровье человека, в частности у детей с недоеданием.

    Под его руководством ученые исследовали связь между составом грудного молока матери, состоянием микробиоты кишечника у ребенка и его иммунной системы. Это помогло лучше понять пищевые потребности малышей и способы лечения недоедания.

    Также лаборатория Джеффри Гордона установила, что микробиота кишечника играет определенную роль в появлении ожирения.

    За свои достижения Гордон получил медаль Копли, премии Бальзана и Ниренберга, но Нобелевскую премию нет.

  • Прорыв в понимании генетических склонностей к раку груди совершила ученая Мэри-Клер Кинг, ныне профессор медицины и геномных наук в медицинской школе Вашингтонского университета.

    Мэри-Клер Кинг имеет много достижений в области генетики, но особенно ученая известна тем, что обнаружила связь между генами BRCA1 и BRCA2 и онкологией у женщин.

    Кинг потратила 17 лет на определение роли мутации гена BRCA1 в возникновении рака молочной железы и яичников.

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