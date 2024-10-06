7 жовтня у Швеції мають оголосити лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини, 8 жовтня – з фізики, а 9 жовтня – з хімії.
Головні тези:
- Проєкт розшифровки геному людини - одне з визначних наукових досягнень, що може отримати Нобелівську премію.
- Розробка препарату семаглютид для лікування ожиріння може стати ще одним номінантом на Нобелівську премію.
- Google DeepMind створили програму AlphaFold, яка революціонізує пошук білкових структур.
- Мікробіолог Джеффрі Гордон досліджує вплив мікробіоти кишківника на здоров'я людини та може бути претендентом на Нобелівську премію.
- Науковиця Мері-Клер Кінг виявила зв'язок генів BRCA1 і BRCA2 з раком у жінок, що може принести їй визнання у вигляді Нобелівської премії.
Що відомо про проривні відкриття, які можуть претендувати на отримання Нобелівської премії
Зокрема, одним з найбільш видатних проривів було генетичне дослідження під назвою The Human Genome Project, яке розпочалось у 1993 році і було завершено у 2003.
Від початку проєкт з розшифровки геному людини спочатку очолював нобелівський лауреат Джеймс Ватсон, який був удостоєний престижної премії у 1962 році за свої відкриття в галузі молекулярної структури нуклеїнових кислот.
Над розшифровкою геному людини працювали тисячі науковців зі США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії та Китаю.
Метою була ідентифікація, картування та секвенування всіх генів геному людини, і зрештою розшифровка послідовності людського геному.
Ця робота мала значний вплив на біологію, медицину та інші галузі, але поки що за неї не присудили Нобелівську премію.
Розробка провідними науковцями Світланою Мойсов, Джоелем Хабенером і Лоттою Б'єрре Кнудсеном препарату семаглютид для лікування ожиріння також може претендувати на отримання Нобелівської премії.
Слід також відзначити розробників Google DeepMind Деміса Хассабіса і Джона Джампера, яким вдалось створити базу даних білкової структури AlphaFold.
AlphaFold представляє собою програму з використанням штучного інтелекту, яка займається пошуком структур білків, розшифровує їхню тривимірну структуру з амінокислотними послідовностями.
Наразі цю програму використовують щонайменше 2 млн дослідників по всьому світу.
Що відомо про інші проривні відкриття і дослідження, що заслуговують на Нобелівську премію
У 2023 році Джампер і Хассабіс стали лауреатами премії Ласкера та премії "За прорив". Можливо, у майбутньому їх ще чекає Нобелівська премія з хімії.
Заслужений професор у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі, мікробіолог Джеффрі Гордон також може стати претендентом на отримання Нобелівської премії за внесок у дослідження мікробіому кишківника людини та його вплив на здоров'я людини, зокрема у дітей з недоїданням.
Під його керівництвом вчені досліджували зв'язок між складом грудного молока матері, станом мікробіоти кишківника у дитини та її імунної системи. Це допомогло краще зрозуміти харчові потреби малят та способи лікування недоїдання.
Також лабораторія Джеффрі Гордона встановила, що мікробіота кишківника відіграє певну роль у появі ожиріння.
За свої здобутки Гордон отримав медаль Коплі, премії Бальзана та Ніренберга, але Нобелівську премію — ні.
Прорив у розумінні генетичних схильностей до раку грудей зробила науковиця Мері-Клер Кінг, нині професорка медицини та геномних наук у медичній школі Вашингтонського університету.
Мері-Клер Кінг має багато здобутків у галузі генетики, але особливо науковиця відома тим, що виявила зв'язок між генами BRCA1 і BRCA2 та онкологією у жінок.
Кінг витратила 17 років на визначення ролі мутації гена BRCA1 у виникненні раку молочної залози та яєчників.
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