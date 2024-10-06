Зокрема, одним з найбільш видатних проривів було генетичне дослідження під назвою The Human Genome Project, яке розпочалось у 1993 році і було завершено у 2003.

Від початку проєкт з розшифровки геному людини спочатку очолював нобелівський лауреат Джеймс Ватсон, який був удостоєний престижної премії у 1962 році за свої відкриття в галузі молекулярної структури нуклеїнових кислот.

Над розшифровкою геному людини працювали тисячі науковців зі США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії та Китаю.

Метою була ідентифікація, картування та секвенування всіх генів геному людини, і зрештою розшифровка послідовності людського геному.