Оголошено цьогорічних нобелівських лауреатів з фізики

Лауреатами Нобелівської премії 2024 року з фізики стали Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Що відомо про винаходи Джона Гопфілда та Джефрі Гінтона

Зазначається, що науковці використали фізичні інструменти для розробки інструментів, які стали базовими для сучасного потужного машинного навчання.

Зокрема, Джон Гопфілд є розробником асоціативної пам'яті, яка може зберігати та реконструювати зображення та інші типи шаблонів у даних.

Джефрі Гінтон розробив метод, який здатен автономно знаходити властивості в даних для виконання таких завдань, як індентифікація конкретних елементів на зображеннях.

Коли ми говоримо про штучний інтелект, ми часто маємо на увазі машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж. Ця технологія спочатку була навіяна структурою мозку.

У штучній нейронній мережі нейрони головного мозку представлені вузлами, які мають різні значення. Ці вузли впливають один на одного через зв’язки, які можна зробити сильнішими або послабленими.

Мережа навчається, наприклад, завдяки розробці сильніших зв’язків між вузлами з одночасними високими значеннями.

Цьогорічні лауреати провели важливу роботу зі штучними нейронними мережами з 1980-х років.

Що відомо про нобелівських лауреатів в області медицини

Лауреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології стали вчені Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її участь у посттранскрипційній регуляції генів.

Представники Фонду премії пояснють важливість відкриття тим, що інформацію, яка зберігається у хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин організму.

Кожна клітина має однакові хромосоми, отже містить однаковий набір генів та інструкцій.

Однак різні типи клітин, серед яких м’язові та нервові, дуже відрізняються за характеристиками.

Зокрема, науковці зацікавились тим, звідки виникає ця різниця у характеристиках.