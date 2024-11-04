По информации журналистов издания "Экономическая правда", первым городом, в котором состоится запуск сети 5G, станет Львов, в случае успешного тестирования, запуск сети также планируется в Киеве и Одессе.
Главные тезисы
- Первым городом для запуска сети 5G в Украине станет Львов, с последующими запусками в Киеве и Одессе.
- Развертывание сети 5G начнется с отдельных локаций, позволяя пользователям тестировать новую технологию.
- 5G способен передавать данные в десять раз быстрее 4G, открывая новые возможности для высокоскоростной передачи информации.
- Правительство Украины планирует полноценный запуск сети 5G к 2030 году, внедряя изменения в использовании радиочастот.
- Кабинет Министров уже утвердил план развития технологии 5G, предусматривая запуск пилотной версии в 2024 году.
Что известно о первых городах, где запустят сеть 5G в Украине
По словам собеседников журналистов, первым городом, где планируется запуск сети 5G, станет Львов.
Если установленное оборудование не повлияет на работу военных, запуск также будет проведен в Киеве и Одессе.
Скорее всего, развертывание новой технологии будет сначала осуществляться на нескольких базовых станциях, а не будет охватывать весь город.
Что известно о запуске сети 5G в Украине
Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.
5G способен передавать данные в десять раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для передачи больших объемов информации на высоких скоростях.
По плану полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.
Кроме того, новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освободившиеся частоты 694–862 МГц от телевидения планируют освободить для мобильной связи .
Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в 2020 году.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск пилотной версии технологии 5G в 2024 году.
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