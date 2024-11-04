По информации журналистов издания "Экономическая правда", первым городом, в котором состоится запуск сети 5G, станет Львов, в случае успешного тестирования, запуск сети также планируется в Киеве и Одессе.

Что известно о первых городах, где запустят сеть 5G в Украине

По словам собеседников журналистов, первым городом, где планируется запуск сети 5G, станет Львов.

Если установленное оборудование не повлияет на работу военных, запуск также будет проведен в Киеве и Одессе.

Вышка 5G

Скорее всего, развертывание новой технологии будет сначала осуществляться на нескольких базовых станциях, а не будет охватывать весь город.

Развертывание сети начинается с отдельных локаций, поэтому в местах тестирования у пользователей будет возможность подключиться к сети 5G, — объясняет эксперт по телекоммуникациям Роман Химич. Поделиться

Что известно о запуске сети 5G в Украине

Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.

5G способен передавать данные в десять раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для передачи больших объемов информации на высоких скоростях.

По плану полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.

Кроме того, новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освободившиеся частоты 694–862 МГц от телевидения планируют освободить для мобильной связи .

Кабинет Министров утвердил план развития технологии 5G в Украине еще в 2020 году.