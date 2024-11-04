Визначено перші українські міста для запуску мережі 5G
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Визначено перші українські міста для запуску мережі 5G

Вишка 5G
Джерело:  Економічна правда

За інформацією журналістів видання “Економічна правда”, першим містом, у якому відбудеться запуск мережі 5G, стане Львів, у разі успішного тестування, запуск мережі також планується в Києві та Одесі.

Головні тези:

  • Львів буде першим містом в Україні, де запустять мережу 5G, з планами розгортання також в Києві та Одесі.
  • Розгортання мережі 5G починається з окремих локацій, що надасть можливість у перших місцях тестування користувачам підключитися до нової технології.
  • 5G може передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває широкі можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях.
  • Уряд України планує повноцінний запуск мережі 5G до 2030 року зі змінами щодо використання радіочастот, щоб прискорити розвиток нової технології.
  • Зміни в постанові дозволять операторам використовувати частоту 2100 МГц для 2G, 3G і 4G, що сприятиме розвитку мобільного зв'язку в Україні.

Що відомо про перші міста, де запустять мережу 5G в Україні

За словами співрозмовників журналістів видання, першим містом, де планується запуск мережі 5G, стане Львів.

Якщо встановлене обладнання не впливатиме на роботу військових, запуск також проведуть у Києві та Одесі.

Львів, Київ та Одеса можуть стати першими містами, де запустять мережу 5G
Вишка 5G

Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G, — пояснює експерт з телекомунікацій Роман Хіміч.

Що відомо про запуск мережі 5G в Україні

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

5G здатен передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях.

За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.

Крім того, нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694–862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку.

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуск пілотної версії технології 5G у 2024 році.

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