За інформацією журналістів видання “Економічна правда”, першим містом, у якому відбудеться запуск мережі 5G, стане Львів, у разі успішного тестування, запуск мережі також планується в Києві та Одесі.

Що відомо про перші міста, де запустять мережу 5G в Україні

За словами співрозмовників журналістів видання, першим містом, де планується запуск мережі 5G, стане Львів.

Якщо встановлене обладнання не впливатиме на роботу військових, запуск також проведуть у Києві та Одесі.

Вишка 5G

Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G, — пояснює експерт з телекомунікацій Роман Хіміч. Поширити

Що відомо про запуск мережі 5G в Україні

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

5G здатен передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях.

За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.

Крім того, нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694–862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку.

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.