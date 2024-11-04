За інформацією журналістів видання “Економічна правда”, першим містом, у якому відбудеться запуск мережі 5G, стане Львів, у разі успішного тестування, запуск мережі також планується в Києві та Одесі.
Головні тези:
- Львів буде першим містом в Україні, де запустять мережу 5G, з планами розгортання також в Києві та Одесі.
- Розгортання мережі 5G починається з окремих локацій, що надасть можливість у перших місцях тестування користувачам підключитися до нової технології.
- 5G може передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває широкі можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях.
- Уряд України планує повноцінний запуск мережі 5G до 2030 року зі змінами щодо використання радіочастот, щоб прискорити розвиток нової технології.
- Зміни в постанові дозволять операторам використовувати частоту 2100 МГц для 2G, 3G і 4G, що сприятиме розвитку мобільного зв'язку в Україні.
Що відомо про перші міста, де запустять мережу 5G в Україні
За словами співрозмовників журналістів видання, першим містом, де планується запуск мережі 5G, стане Львів.
Якщо встановлене обладнання не впливатиме на роботу військових, запуск також проведуть у Києві та Одесі.
Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.
Що відомо про запуск мережі 5G в Україні
Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.
5G здатен передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях.
За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.
Крім того, нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694–862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку.
Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуск пілотної версії технології 5G у 2024 році.
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