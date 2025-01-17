Ось зла. Россия заключила договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном

Российская Федерация 17 января подписала договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ сегодня утвердили нелегитимный президент РФ Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан.

Россия подписала договор с Ираном: о чем идет речь

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписан по итогам переговоров в Москве.

До этого отношения Москвы и Тегерана опирались на договор о сотрудничестве с 2001 года. Активная работа над новым документом началась в январе 2022 года перед полномасштабным российским вторжением в Украину.

Отметим, что после церемонии подписания Пезешкиан заявил, что Иран выступает за политическое урегулирование российско-украинской войны.

Ведение боевых действий и война — это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией.

Российские и иранские чиновники рассказывали ранее, что настоящий договор охватывает разные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, а также военную.

Положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном обнародовали прокремлевские медиа:

РФ и Иран договорились, что если одна из сторон подвергается агрессии, вторая не будет оказывать никакой помощи агрессору;

РФ и Иран договорились об укреплении кооперации в области безопасности и обороны;

РФ и Иран договорились усилить сотрудничество между спецслужбами;

РФ и Иран будут оказывать друг другу помощь в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф;

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана заключается на 20 лет с автоматическим продлением на следующие 5-летние периоды.

Как заявил посол Ирана в России, документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран на следующие 20 лет. Официальные лица Тегерана подчеркивали, что он не предполагает создания оборонного альянса.

Соглашение охватывает сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цель создания военного альянса, — говорил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Поделиться

Диктаторы Путин и Ким Чен Ын подписали новое соглашение

Путин прибыл в северокорейскую столицу вечером 18 июня. Ким Чен Ын назвал визит Путина "историческим моментом".

Кроме того, северокорейский диктатор вновь поддержал войну России против Украины и назвал ее защитой интересов и территориальной целостности РФ.

Результатом переговоров стало подписание ряда двусторонних документов. Главный из них — договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с КНДР.