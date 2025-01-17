Вісь зла. Росія уклала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном

Російська Федерація 17 січня підписала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Документ сьогодні затвердили нелегітимний президент РФ Володимир Путін та іранський президент Масуд Пезешкіан.

Росія підписала договір з Іраном: про що йдеться

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство підписано за підсумками переговорів у Москві.

До цього відносини Москви і Тегерана спиралися на договір про співпрацю від 2001 року. Активна робота над новим документом почалася в січні 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Зазначимо, після церемонії підписання Пезешкіан заявив, що Іран виступає за політичне врегулювання російсько-української війни.

Ведення бойових дій і війна — це не розв'язання питань. Ми вітаємо політичне врегулювання питання між Україною та Росією.

Російські та іранські чиновники розповідали раніше, що цей договір охоплює різні сфери: економічну, торгівельну, енергетичну, наукову, технологічну, а також військову.

Положення Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном оприлюднили прокремлівські медіа:

РФ та Іран домовилися, що якщо одна зі сторін зазнає агресії, друга не надаватиме жодної допомоги агресору;

РФ та Іран домовилися про зміцнення кооперації в галузі безпеки та оборони;

РФ та Іран домовилися посилити співпрацю між спецслужбами;

РФ та Іран будуть надавати один одному допомогу у разі стихійних лих та техногенних катастроф;

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство РФ та Ірану укладається на 20 років з автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди.

Як заявив посол Ірану в Росії, документ складається з преамбули і 47 статей, які визначать відносини країн на наступні 20 років. Офіційні особи з Тегерана підкреслювали, що він не передбачає створення оборонного альянсу.

Угода охоплює співробітництво в галузі безпеки та оборони, але не має на меті створення військового альянсу, — казав міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Поширити

Диктатори Путін та Кім Чен Ин підписали нову угоду

Путін прибув до північнокорейської столиці увечері 18 червня. Кім Чен Ин назвав візит Путіна "історичним моментом".

Крім того, північнокорейський диктатор знову підтримав війну Росії проти України та назвав її нібито захистом інтересів та територіальної цілісності РФ.

Результатом перемовин стало підписання низки двосторонніх документів. Головний з них — договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії з КНДР.