Основанная Путиным госкорпорация «Роснано» объявила технический дефолт

Российская госкорпорация "Роснано", основанная по приказу нелегитимного президента России Владимира Путина, объявила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Роснано» объявила технический дефолт, несмотря на поддержку государства

Российская госкорпорация "Роснано", которая создавалась для развития нанотехнологий, объявила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией. Компания не смогла произвести запланированную выплату инвесторам в 1 млрд рублей. Поделиться

Как отметили в ЦПИ, «Роснано» с момента ее создания являлась исключительно имиджевым проектом, который имел целью показать миру «высокий технологический потенциал России».

Но фактически компания не смогла реализовать свои амбиции — несмотря на обильное государственное финансирование, большинство проектов были провальными и не приносили прибыли. В 2021 году «Роснано» уже было на грани дефолта, но тогда компании пришло на помощь государство.

В Центре также отметили, что с началом полномасштабной войны России против Украины дела у «Роснано» пошли еще хуже. В 2023 г. госкорпорация оказалась на грани банкротства из-за миллиардных долгов.