Основанная Путиным госкорпорация «Роснано» объявила технический дефолт
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Основанная Путиным госкорпорация «Роснано» объявила технический дефолт

ЦПД
Роснано
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Российская госкорпорация "Роснано", основанная по приказу нелегитимного президента России Владимира Путина, объявила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Главные тезисы

  • Государственная госкорпорация «Роснано» объявила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией из-за проваленных проектов.
  • Основанная приказом Путина компания не смогла реализовать свои амбиции в области нанотехнологий, несмотря на обильное государственное финансирование.
  • С началом войны РФ против Украины финансовое состояние «Роснано» ухудшилось и компания оказалась на грани банкротства из-за миллиардных долгов.

«Роснано» объявила технический дефолт, несмотря на поддержку государства

Российская госкорпорация "Роснано", которая создавалась для развития нанотехнологий, объявила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией. Компания не смогла произвести запланированную выплату инвесторам в 1 млрд рублей.

Как отметили в ЦПИ, «Роснано» с момента ее создания являлась исключительно имиджевым проектом, который имел целью показать миру «высокий технологический потенциал России».

Но фактически компания не смогла реализовать свои амбиции — несмотря на обильное государственное финансирование, большинство проектов были провальными и не приносили прибыли. В 2021 году «Роснано» уже было на грани дефолта, но тогда компании пришло на помощь государство.

В Центре также отметили, что с началом полномасштабной войны России против Украины дела у «Роснано» пошли еще хуже. В 2023 г. госкорпорация оказалась на грани банкротства из-за миллиардных долгов.

Но государство теперь не спешит спасать компанию от краха, ведь из-за огромных затрат на войну лишних средств на пропаганду фальшивого «технологического лидерства РФ» больше нет.

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