Российская госкорпорация "Роснано", основанная по приказу нелегитимного президента России Владимира Путина, объявила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Главные тезисы
- Государственная госкорпорация «Роснано» объявила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией из-за проваленных проектов.
- Основанная приказом Путина компания не смогла реализовать свои амбиции в области нанотехнологий, несмотря на обильное государственное финансирование.
- С началом войны РФ против Украины финансовое состояние «Роснано» ухудшилось и компания оказалась на грани банкротства из-за миллиардных долгов.
«Роснано» объявила технический дефолт, несмотря на поддержку государства
Как отметили в ЦПИ, «Роснано» с момента ее создания являлась исключительно имиджевым проектом, который имел целью показать миру «высокий технологический потенциал России».
Но фактически компания не смогла реализовать свои амбиции — несмотря на обильное государственное финансирование, большинство проектов были провальными и не приносили прибыли. В 2021 году «Роснано» уже было на грани дефолта, но тогда компании пришло на помощь государство.
В Центре также отметили, что с началом полномасштабной войны России против Украины дела у «Роснано» пошли еще хуже. В 2023 г. госкорпорация оказалась на грани банкротства из-за миллиардных долгов.
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