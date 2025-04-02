Заснована Путіним держкорпорація «Роснано» оголосила технічний дефолт

Російська держкорпорація «Роснано», заснована за наказом нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, оголосила технічний дефолт щодо випуску облігацій з державною гарантією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Роснано» оголосила технічний дефолт попри підтримку держави

Російська держкорпорація «Роснано», яка створювалась для розвитку нанотехнологій, оголосила технічний дефолт щодо випуску облігацій з державною гарантією. Компанія не змогла здійснити заплановану виплату інвесторам в 1 млрд рублів. Поширити

Як зазначили в ЦПД, «Роснано» з моменту її створення була виключно іміджевим проєктом, який мав на меті показати світові «високий технологічний потенціал Росії».

Але фактично компанія не змогла реалізувати свої амбіції — попри щедре державне фінансування, більшість проєктів були провальними та не приносили прибутків. У 2021 році «Роснано» вже була на межі дефолту, але тоді компанії прийшла на допомогу держава.

У Центрі також наголосили, що з початком повномасштабної війни Росії проти України справи у «Роснано» пішли ще гірше. У 2023 р. держкорпорація опинилася на межі банкрутства через мільярдні борги.