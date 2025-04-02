Заснована Путіним держкорпорація «Роснано» оголосила технічний дефолт
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Заснована Путіним держкорпорація «Роснано» оголосила технічний дефолт

Центр протидії дезінформації
Роснано

Російська держкорпорація «Роснано», заснована за наказом нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, оголосила технічний дефолт щодо випуску облігацій з державною гарантією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Головні тези:

  • Держкорпорація “Роснано”, створена за наказом Путіна, оголосила технічний дефолт з випуску облігацій з державною гарантією.
  • Компанія не змогла реалізувати свої амбіції та стала на межі банкрутства через провалені проєкти.
  • У 2023 році компанія вже опинилася на межі банкрутства через мільярдні борги та брак фінансування в умовах війни РФ проти України.

«Роснано» оголосила технічний дефолт попри підтримку держави

Російська держкорпорація «Роснано», яка створювалась для розвитку нанотехнологій, оголосила технічний дефолт щодо випуску облігацій з державною гарантією. Компанія не змогла здійснити заплановану виплату інвесторам в 1 млрд рублів.

Як зазначили в ЦПД, «Роснано» з моменту її створення була виключно іміджевим проєктом, який мав на меті показати світові «високий технологічний потенціал Росії».

Але фактично компанія не змогла реалізувати свої амбіції — попри щедре державне фінансування, більшість проєктів були провальними та не приносили прибутків. У 2021 році «Роснано» вже була на межі дефолту, але тоді компанії прийшла на допомогу держава.

У Центрі також наголосили, що з початком повномасштабної війни Росії проти України справи у «Роснано» пішли ще гірше. У 2023 р. держкорпорація опинилася на межі банкрутства через мільярдні борги.

Але держава тепер не поспішає рятувати компанію від краху, адже через величезні витрати на війну зайвих коштів на пропаганду фальшивого «технологічного лідерства РФ» більше немає.

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