Російська держкорпорація «Роснано», заснована за наказом нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, оголосила технічний дефолт щодо випуску облігацій з державною гарантією. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Головні тези:
- Держкорпорація “Роснано”, створена за наказом Путіна, оголосила технічний дефолт з випуску облігацій з державною гарантією.
- Компанія не змогла реалізувати свої амбіції та стала на межі банкрутства через провалені проєкти.
- У 2023 році компанія вже опинилася на межі банкрутства через мільярдні борги та брак фінансування в умовах війни РФ проти України.
«Роснано» оголосила технічний дефолт попри підтримку держави
Як зазначили в ЦПД, «Роснано» з моменту її створення була виключно іміджевим проєктом, який мав на меті показати світові «високий технологічний потенціал Росії».
Але фактично компанія не змогла реалізувати свої амбіції — попри щедре державне фінансування, більшість проєктів були провальними та не приносили прибутків. У 2021 році «Роснано» вже була на межі дефолту, але тоді компанії прийшла на допомогу держава.
У Центрі також наголосили, що з початком повномасштабної війни Росії проти України справи у «Роснано» пішли ще гірше. У 2023 р. держкорпорація опинилася на межі банкрутства через мільярдні борги.
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