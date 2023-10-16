Отбор на Евро-2025. Молодежная сборная Украины играет с командой Англии — онлайн-трансляция

Матч Украина – Англия будет проходить между двумя командами, получившими максимальный результат (6 очков) в группе отбора Евро-2025. Победитель противостояния получит возможность оторваться от соперника и выйти в единоличные лидеры.
Прямая трансляция матча отбора на Евро-2025 между Украиной и Англией
Молодежная команда Украины по футболу играет со сборной Англии.
Сегодня состоится матч отбора на молодежный чемпионат Европы-2025. Команды проведут третий поединок в отборе группы С в 19:30.
Украина в отборе на молодежное Евро-2025 провела уже два матча – оба выиграла (у Северной Ирландии – 1:0 и в Люксембурге – 3:0). Оба поединка украинцы провели под руководством нового главного тренера – испанца Уная Мельгосы.
Матч Украина – Англия будет проходить между двумя командами, получившими максимальный результат (6 очков) в группе отбора Евро-2025. Победитель противостояния получит возможность оторваться от соперника и выйти в единоличные лидеры.
Начало матча Украина – Англия, отбор на молодежное Евро-2025 по футболу – в 19:30 по киевскому времени. Трансляцию вживую можно посмотреть по ссылке .
Прямая трансляция, футбол Украина – Англия смотрите вживую на YouTube-канале Общественное Спорт, а также на местных телеканалах Общественного (Общественное Львов, Общественное Киев и т.д.).
Сборная Украины выиграла ЧМ-2023 по футболу среди игроков с нарушениями слуха
Сборная Украины стала чемпионом мира 2023 года по футболу среди игроков с нарушениями слуха. Турнир проходил в Малайзийском Куала-Лумпуре.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Всего в турнире участвовало 19 сборных. Команды проводили по три матча в группе, после чего сильнейшие сборные продолжали борьбу в раунде плей-офф.
Украинская сборная попала в группу В, где разгромила Таиланд (6:0), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и разбила Аргентину (5:0).
В 1/8 финала сине-желтые победили Нигерию (2:0), а в четвертьфинале – Иран (3:0). В полуфинале украинцы снова сыграли вничью 1:1 со сборной Сенегала, но в серии пенальти одолели африканскую команду 8:7.
В решающей встрече ЧМ нашей команде противостояла Япония, которую наши спортсмены победили со счетом 2:1.
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