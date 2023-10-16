Отбор на Евро-2025. Молодежная сборная Украины играет с командой Англии — онлайн-трансляция

Матч Украина – Англия будет проходить между двумя командами, получившими максимальный результат (6 очков) в группе отбора Евро-2025. Победитель противостояния получит возможность оторваться от соперника и выйти в единоличные лидеры.

Прямая трансляция матча отбора на Евро-2025 между Украиной и Англией

Молодежная команда Украины по футболу играет со сборной Англии.

Сегодня состоится матч отбора на молодежный чемпионат Европы-2025. Команды проведут третий поединок в отборе группы С в 19:30.

Украина в отборе на молодежное Евро-2025 провела уже два матча – оба выиграла (у Северной Ирландии – 1:0 и в Люксембурге – 3:0). Оба поединка украинцы провели под руководством нового главного тренера – испанца Уная Мельгосы.

Матч Украина – Англия будет проходить между двумя командами, получившими максимальный результат (6 очков) в группе отбора Евро-2025. Победитель противостояния получит возможность оторваться от соперника и выйти в единоличные лидеры.

Начало матча Украина – Англия, отбор на молодежное Евро-2025 по футболу – в 19:30 по киевскому времени. Трансляцию вживую можно посмотреть по ссылке .

Прямая трансляция, футбол Украина – Англия смотрите вживую на YouTube-канале Общественное Спорт, а также на местных телеканалах Общественного (Общественное Львов, Общественное Киев и т.д.).

Сборная Украины выиграла ЧМ-2023 по футболу среди игроков с нарушениями слуха

Сборная Украины стала чемпионом мира 2023 года по футболу среди игроков с нарушениями слуха. Турнир проходил в Малайзийском Куала-Лумпуре.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Всего в турнире участвовало 19 сборных. Команды проводили по три матча в группе, после чего сильнейшие сборные продолжали борьбу в раунде плей-офф.

Украинская сборная попала в группу В, где разгромила Таиланд (6:0), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и разбила Аргентину (5:0).

В 1/8 финала сине-желтые победили Нигерию (2:0), а в четвертьфинале – Иран (3:0). В полуфинале украинцы снова сыграли вничью 1:1 со сборной Сенегала, но в серии пенальти одолели африканскую команду 8:7.

В решающей встрече ЧМ нашей команде противостояла Япония, которую наши спортсмены победили со счетом 2:1.