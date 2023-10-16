Відбір на Євро-2025. Молодіжна збірна України грає з командою Англії — онлайн-трансляція

Матч Україна – Англія відбуватиметься між двома командами, що здобули максимальний результат (6 очок) у групі відбору Євро-2025. Переможець протистояння отримає можливість відірватися від суперника та вийти в одноосібні лідери.
Пряма трансляція матчу відбору на Євро-2025 між Україною та Англією
Молодіжна команда України з футболу грає зі збірною Англії.
Сьогодні пройде матч відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025. Команди проведуть між собою третій поєдинок у відборі групи С о 19:30.
Україна у відборі на молодіжне Євро-2025 провела вже два матчі – обидва виграла (у Північної Ірландії – 1:0 та у Люксембургу – 3:0). Обидва поєдинки українці провели під керівництвом нового головного тренера – іспанця Уная Мельгоси.
Матч Україна – Англія відбуватиметься між двома командами, що здобули максимальний результат (6 очок) у групі відбору Євро-2025. Переможець протистояння отримає можливість відірватися від суперника та вийти в одноосібні лідери.
Початок матчу Україна - Англія, відбір на молодіжне Євро-2025 з футболу – о 19:30 за київським часом. Трансляцію наживо можна подивитися за посиланням.
Пряма трансляція, футбол Україна - Англія дивіться наживо на YouTube-каналі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Львів, Суспільне Київ тощо).
Збірна України виграла ЧС-2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху
Збірна України стала чемпіоном світу 2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху. Турнір проходив у малайзійському Куала-Лумпурі.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Всього в турнірі брали участь 19 збірних. Команди проводили по три матчі в групі, після чого найсильніші збірні продовжували боротьбу в раунді плей-оф.
Українська збірна потрапила до групи В, де розгромила Таїланд (6:0), зіграла внічию із Сенегалом (2:2) та розбила Аргентину (5:0).
У 1/8 фіналу синьо-жовті перемогли Нігерію (2:0), а у чвертьфіналі – Іран (3:0). У півфіналі українці знову зіграли внічию 1:1 зі збірною Сенегалу, але в серії пенальті здолали африканську команду 8:7.
У вирішальній зустрічі ЧС нашій команді протистояла Японія, яку наші спортсмени перемогли з рахунком 2:1.
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