Открываю тайну. Легендарная Ирма Витовская-Ванца приглашает на спектакль "Киевская перепичка"
Категория
Культура
Дата публикации

Открываю тайну. Легендарная Ирма Витовская-Ванца приглашает на спектакль "Киевская перепичка"

Ирма Витовская-Ванца
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Источник:  online.ua

Ведущая украинская актриса театра и кино Ирма Витовская раскрыла подробности загадочного представления "Киевская перепичка", работа над которым продолжалась больше года.

Главные тезисы

  • Спектакль 'Киевская перепичка' - новый проект Ирмы Витовской-Ванцы, который полон мечты и смеха.
  • События, легшие в основу сюжета спектакля, начались накануне вторжения РФ в Украину.
  • Ирма Витовская-Ванца называет 'Киевскую перепичку' своим самым важным творческим проектом на сегодняшний день.
  • Зрители могут заказать билеты онлайн на этот удивительный спектакль.
  • Узнайте, как актриса описывает этот проект и какие эмоции он вызывает у нее и ее зрителей.

Что известно о долгожданном спектакле Киевская перепичка

По словам Витовской-Ванцы, история родилась более года назад, а события, легшие в основу сюжета, начались еще 8 февраля 2022 года, накануне вторжения преступной армии РФ в Украину.

Актриса отметила, что этот спектакль является его более важным проектом.

Что сама актриса говорит о самом важном творческом проекте для себя на сегодня

Для меня это важнейший проект на сегодняшний день. Он честный и щемящий, он злой и чистый, он смешон и грустен через секунду. Здесь будет много мечты. Она не только моя… Она каждого из нас. Я хочу вам рассказать и открыться. Вы увидите Ирму в роли Ирмы и узнаете, кем она на самом деле, кем не является, но кем бы очень хотела быть. В этот мой юбилейный год, я рада выпустить его, — рассказывает она.

Ирма Витовская-Ванца также поблагодарила представителей команды, которая помогала создавать этот проект.

Стоит отметить, что продажа билетов уже стартовала. Заказать билеты на спектакль можно по ссылкой.

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