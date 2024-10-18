Ведущая украинская актриса театра и кино Ирма Витовская раскрыла подробности загадочного представления "Киевская перепичка", работа над которым продолжалась больше года.
Главные тезисы
- Спектакль 'Киевская перепичка' - новый проект Ирмы Витовской-Ванцы, который полон мечты и смеха.
- События, легшие в основу сюжета спектакля, начались накануне вторжения РФ в Украину.
- Ирма Витовская-Ванца называет 'Киевскую перепичку' своим самым важным творческим проектом на сегодняшний день.
- Зрители могут заказать билеты онлайн на этот удивительный спектакль.
- Узнайте, как актриса описывает этот проект и какие эмоции он вызывает у нее и ее зрителей.
Что известно о долгожданном спектакле Киевская перепичка
По словам Витовской-Ванцы, история родилась более года назад, а события, легшие в основу сюжета, начались еще 8 февраля 2022 года, накануне вторжения преступной армии РФ в Украину.
Актриса отметила, что этот спектакль является его более важным проектом.
Что сама актриса говорит о самом важном творческом проекте для себя на сегодня
Ирма Витовская-Ванца также поблагодарила представителей команды, которая помогала создавать этот проект.
Стоит отметить, что продажа билетов уже стартовала. Заказать билеты на спектакль можно по ссылкой.
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