Ведущая украинская актриса театра и кино Ирма Витовская раскрыла подробности загадочного представления "Киевская перепичка", работа над которым продолжалась больше года.

Что известно о долгожданном спектакле Киевская перепичка

По словам Витовской-Ванцы, история родилась более года назад, а события, легшие в основу сюжета, начались еще 8 февраля 2022 года, накануне вторжения преступной армии РФ в Украину.

Актриса отметила, что этот спектакль является его более важным проектом.

Что сама актриса говорит о самом важном творческом проекте для себя на сегодня

Для меня это важнейший проект на сегодняшний день. Он честный и щемящий, он злой и чистый, он смешон и грустен через секунду. Здесь будет много мечты. Она не только моя… Она каждого из нас. Я хочу вам рассказать и открыться. Вы увидите Ирму в роли Ирмы и узнаете, кем она на самом деле, кем не является, но кем бы очень хотела быть. В этот мой юбилейный год, я рада выпустить его, — рассказывает она. Поделиться

Ирма Витовская-Ванца также поблагодарила представителей команды, которая помогала создавать этот проект.