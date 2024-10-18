Провідна українська актриса театру та кіно Ірма Вітовська розкрила подробиці загадкової вистави “Київська перепічка”, робота над якою тривала більше року.

Що відомо про довгоочікувану виставу Київська перепічка

За словами Вітовської-Ванци, історія народилась більше року тому, а події, що лягли в основу сюжету, почались ще 8 лютого 2022, напередодні вторгнення злочинної армії РФ в Україну.

Актриса зазначила, що ця вистава наразі є її наважливішим проєктом.

Що сама актриса каже про найвижливіший творчий проєкт для себе на сьогодні

Для мене це найважливіший проект на сьогодні . Він чесний і щемкий, він злий і чистий, він смішний і сумний через секунду. Тут буде багато мрії . Вона не лише моя… Вона кожного з нас . Я хочу розповісти вам і відкритись. Ви побачите Ірму в ролі Ірми і дізнаєтесь, ким вона є насправді, ким не є, але ким дуже б хотіла бути. В цей мій ювілейний рік, я рада випустити його, — розповідає вона. Поширити

Ірма Вітовська-Ванца також висловила вдячність представникам команди, яка допомогала створювати цей проєкт.