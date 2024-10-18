Провідна українська актриса театру та кіно Ірма Вітовська розкрила подробиці загадкової вистави “Київська перепічка”, робота над якою тривала більше року.
Головні тези:
- Легендарна українська актриса Ірма Вітовська-Ванца запрошує на вражаючу виставу “Київська перепічка”.
- Сюжет довгоочікуваної вистави почав формуватися за подій, що сталися напередодні вторгнення РФ в Україну.
- Ірма Вітовська-Ванца називає “Київську перепічку” своїм найважливішим творчим проєктом, що сповнений мрій та сміху.
- Продаж квитків на виставу вже розпочався, а глядачі мають можливість замовити їх онлайн.
- Придбайте квитки та відчуйте атмосферу таємничості вистави “Київська перепічка” від української зірки.
Що відомо про довгоочікувану виставу Київська перепічка
За словами Вітовської-Ванци, історія народилась більше року тому, а події, що лягли в основу сюжету, почались ще 8 лютого 2022, напередодні вторгнення злочинної армії РФ в Україну.
Актриса зазначила, що ця вистава наразі є її наважливішим проєктом.
Що сама актриса каже про найвижливіший творчий проєкт для себе на сьогодні
Ірма Вітовська-Ванца також висловила вдячність представникам команди, яка допомогала створювати цей проєкт.
Варто зазначити, що продаж квитків вже стартував. Замовити квитки на виставу можна за посиланням.
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