Відкриваю таємницю. Легендарна Ірма Вітовська-Ванца запрошує на виставу “Київська перепічка”
Категорія
Культура
Дата публікації

Відкриваю таємницю. Легендарна Ірма Вітовська-Ванца запрошує на виставу “Київська перепічка”

Ірма Вітовська-Ванца
Джерело:  online.ua

Провідна українська актриса театру та кіно Ірма Вітовська розкрила подробиці загадкової вистави “Київська перепічка”, робота над якою тривала більше року. 

Головні тези:

  • Легендарна українська актриса Ірма Вітовська-Ванца запрошує на вражаючу виставу “Київська перепічка”.
  • Сюжет довгоочікуваної вистави почав формуватися за подій, що сталися напередодні вторгнення РФ в Україну.
  • Ірма Вітовська-Ванца називає “Київську перепічку” своїм найважливішим творчим проєктом, що сповнений мрій та сміху.
  • Продаж квитків на виставу вже розпочався, а глядачі мають можливість замовити їх онлайн.
  • Придбайте квитки та відчуйте атмосферу таємничості вистави “Київська перепічка” від української зірки. 

Що відомо про довгоочікувану виставу Київська перепічка

За словами Вітовської-Ванци, історія народилась більше року тому, а події, що лягли в основу сюжету, почались ще 8 лютого 2022, напередодні вторгнення злочинної армії РФ в Україну.

Актриса зазначила, що ця вистава наразі є її наважливішим проєктом.

Що сама актриса каже про найвижливіший творчий проєкт для себе на сьогодні

Для мене це найважливіший проект на сьогодні . Він чесний і щемкий, він злий і чистий, він смішний і сумний через секунду. Тут буде багато мрії . Вона не лише моя… Вона кожного з нас . Я хочу розповісти вам і відкритись. Ви побачите Ірму в ролі Ірми і дізнаєтесь, ким вона є насправді, ким не є, але ким дуже б хотіла бути. В цей мій ювілейний рік, я рада випустити його, — розповідає вона.

Ірма Вітовська-Ванца також висловила вдячність представникам команди, яка допомогала створювати цей проєкт.

Варто зазначити, що продаж квитків вже стартував. Замовити квитки на виставу можна за посиланням.

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