Pantone выбрал главный цвет 2024 года

Какой главный цвет 2024 года от Pantone

Цвет 2024 года — Peach Fuzz сравнили с бархатным нежным персиком, «обогащающим ум, тело и сердце».

Изящно чувственный, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz – это сердечный персиковый оттенок, дающий чувство нежности и передающий чувство заботы, общности и сотрудничества. Peach Fuzz – это подарок для органов чувств, который создает симбиоз вкуса, зрения, осязания и обоняния, и свидетельствует о хорошем вкусе, – описывают свой выбор в Институте. Поделиться

Что известно о Pantone

Pantone Color Institute – это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные области – моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу и кино. Эксперты Института с 2000 года выбирают цвета, задающие тренд на весь год.

В прошлом году цветом 2023 года было 18-1750 Viva Magenta. Этот цвет представляет баланс между теплым и холодным оттенками малинового и красного.

В 2021 году было два цвета года: глубокий серый 17-5104 Ultimate Grey и яркий желтый 13-0647 Illuminating.