Pantone выбрал главный цвет 2024 года

Американский Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года – Peach Fuzz.
Какой главный цвет 2024 года от Pantone
Цвет 2024 года — Peach Fuzz сравнили с бархатным нежным персиком, «обогащающим ум, тело и сердце».
Что известно о Pantone
Pantone Color Institute – это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные области – моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу и кино. Эксперты Института с 2000 года выбирают цвета, задающие тренд на весь год.
В прошлом году цветом 2023 года было 18-1750 Viva Magenta. Этот цвет представляет баланс между теплым и холодным оттенками малинового и красного.
В 2021 году было два цвета года: глубокий серый 17-5104 Ultimate Grey и яркий желтый 13-0647 Illuminating.
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