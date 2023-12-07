Pantone обрав головний колір 2024 року
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Pantone обрав головний колір 2024 року

Pantone
Джерело:  online.ua

Американський Інститут кольору Pantone назвав колір 2024 року — Peach Fuzz. 

Який головний колір 2024 року від Pantone

Колір 2024 року — Peach Fuzz порівняли з оксамитовим ніжним персиком, який «збагачує розум, тіло і серце».

Витончено чуттєвий, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz — це сердечний персиковий відтінок, що дарує відчуття ніжності та передає відчуття турботи, спільності та співпраці. Peach Fuzz — це подарунок для органів чуття, який створює симбіоз смаку, зору, дотику та нюху, і свідчить про гарний смак, — описують свій вибір в Інституті.

Що відомо про Pantone

Pantone Color Institute — це дослідницький центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі — моду, поліграфію, дизайн інтерʼєру, рекламу та кіно. Експерти Інституту з 2000 року обирають кольори, які задають тренд на увесь рік.

Минулоріч кольором 2023 року був 18-1750 Viva Magenta. Цей колір представляє баланс між теплим і холодним відтінками малинового і червоного.

У 2021 році було два кольори року: глибокий сірий 17-5104 Ultimate Grey і яскравий жовтий 13-0647 Illuminating.

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