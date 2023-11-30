Патриот — не тот, кто носит вышиванку. Разведчики подразделения KRAKEN о неравнодушии, войне и победе

Кто такой патриот? Как он выглядит? О чем он думает? Подобные вопросы приходят в голову, когда пытаемся каким-то образом дать оценку качествам, которыми владеет гражданин.

Наверное, когда смотришь на человека в вышитой сорочке, думаешь себе: «Это точно он ㅡ патриот». Тот, кто имеет свою внешность, свой стиль, слишком эмоционален или не очень, высокого или низкого роста; тот, кто только учится говорить и тот, кто прилагает титанические усилия, чтобы мы улыбкой встречали каждое утро и мирно провожали ночь.

То, кто же он – настоящий патриот, – рассказывают украинские военные.

Патриот – не тот, кто носит вышиванку. У меня, к примеру, ее нет, но это не значит, что я не патриот. Я защищаю Украину – это измерение моего патриотизма, – боец спецподразделения “KRAKEN” на позывной Вепрь. Поделиться

Патриот может выглядеть по-разному - быть одетым в военную или гражданскую одежду, быть последователем православного учения или буддизма, безумствовать от джаза или вдохновляться фольклорной музыкой.

Патриотизм объединяет разные характеры, профессии, жизненные взгляды и принципы. В него гармонично вплетены бескомпромиссность и умеренность, покладистость и жесткость.

Когда смотришь на патриота, то хочется стать стройно и сказать: "Героям слава!" Мы не можем представить, кто этот человек, кем был в прошлой жизни, однако его выражение лица говорит о волевом характере наших предков, а глаза ㅡ о добром чутком сердце, сохранившем в историческом измерении верность и непоколебимость своим идеалам перед врагами, несмотря на время.

В любом случае быть патриотом ㅡ значит чувствовать.

Гордость, честь, любовь, преданность и даже самопожертвование ㅡ это чувства, которые переполняют нас от наших личных действий.

В последнее время общество пытается поймать хайп на всем украинском и, в определенном смысле, патриотизм обречен на существование, поскольку часть толпы не воспринимает рациональных аргументов, а наоборот, переполнена разрушительными убеждениями.

Простыми словами, мы запутываем самих себя при определении подобных понятий, заранее не понимая подлинного толкования данного слова.

Патриотизм глазами защитников

Патриотизм ㅡ это поведение, в основе которого лежат определенные принципы и убеждения; это умение распознать истинную цель и роль как гражданина в своем государстве.

Цель патриотизма ㅡ жить в социальной гармонии в соответствии с общепринятыми ценностями. Только тогда человеческие деяния станут аксиомой мира.

Конечно, прозвучит несколько утопически, ведь идеальное общество, где отсутствует разжигание вражды, где нет эскалаций социальных конфликтов, лежит на желтых страницах.

Низкие инстинкты будут существовать всегда. Вопрос в том, будет ли их количество преобладать? Сознательно взрослый понимает, что чувство гордости и уважение к себе как к гражданину Украины не допустит разъединения, не позволит себе играть в манипулятивные игры в пользу ограниченного круга заинтересованных лиц и допустить упадок государственности.

"Патриотизм - это никогда не спрашивать, что сделала для тебя твоя страна, а всегда спрашивать, что ты сделал для своей страны", - так когда-то говорил Дж. Ф. Кеннеди, но сквозь призму времени данная трактовка не теряет актуальности.

С этими словами трудно спорить, ведь патриотизм скрыт в душе. Это понятие щекотливое, оно любит тишину и только действия человека его доказывают.

Что патриотизм для наших украинских защитников? Как он их мотивирует без устали и целенаправленно делать свое дело, комментирует один из бойцов спецподразделения “KRAKEN” с позывным Коуч.

Для меня – это мой дом, чувство преданности моей семье, моей работе, моим родителям и их домам. Поделиться

Патриотизм ㅡ это нечто более важное. Быть лицом украинского спорта и представлять свое государство в разных уголках мира, быть предпринимателем и держать экономический фронт, давать знания или самому учиться, и, спустя мгновение, встать на защиту своей Родины, принять от судьбы любой сценарий, навсегда изменив личную жизнь и жизнь своей семьи.

Бойцы спецподразделения "KRAKEN" представляют украинский спорт на международной арене

Природа патриотизма имеет лицо героизма, оказывая положительное влияние на мыслительную деятельность и эмоции. Наши защитники тому яркий пример.

Бойцы спецподразделения "KRAKEN" представляют украинский спорт на международной арене

Они каждую минуту демонстрируют умение ставить во главу угла не собственный саркофаг интересов, а наоборот теряются среди враждебных теней, чтобы «расчистить» путь к сохранению и развитию более глобального: истории, культуры, языка, традиций, ментальности…

Патриотизм – это значит, что меня волнует происходящее. И я стараюсь в этом участвовать. Это то, что я могу сделать. Даже при условии, если человек покинул страну, но делает что-то для победы, несомненно, это патриот. В других случаях – нет, – отметил во время беседы боец спецподразделения KRAKEN с позывным Изя. Поделиться

Боец спецподразделения "KRAKEN" с позывным Изя

Общество идет на откровенный самообман, без устали создавая привлекательный смелый имидж с сиротливой надписью “Я ㅡ патриот”, убеждая кого-то, однако не себя, в ценности носить имя Украинец.

Практика показывает, что данный откровенный жест в перспективе имеет негативные последствия, ведь векторы личного и общего интереса разделены пропастью. Сам же патриотизм не терпит эгоизма.

В последнее время у меня такое ощущение, что патриот вряд ли наденет вышиванку, потому что именно это понятие имеет чрезвычайно сакрально-духовное значение. Каждый цвет, каждый узор имеет свою символичность. Это личный оберег для тела, души. А одеть на себя разноцветные ленты, выйти на улицу с призывом "Я - патриот!" – таких слишком много. У меня также есть вышиванки: и боевая, и обычная, но пока не ношу. Вышиванка ждет Победы, – командир группы спецподразделения KRAKEN по позывному Зима. Поделиться

Командир группы спецподразделения “KRAKEN” с позывным Зима

Измерить уровень патриотизма на практике невозможно. Он не товар и его трудно найти, потому что настоящий и ответственный – он не любит обнародования.

Это работа в свете, пронизанная интересом к дальнейшей судьбе государства и общества, и ею злоупотреблять нельзя, ведь он может превратиться в опасного монстра, где перемешиваются понятия добра и зла, где отсутствует разница между ними, где пожираются самые благородные помыслы.

Маскировка бойцов спецподразделения "KRAKEN"

Здоровый патриотизм должен быть. Не скажу, что я прямо патриотический патриот, но когда мою страну обижают – меня задевает. Думаю это и есть патриотизм. Я выбрал защиту Украины. Каждый может сделать все от себя зависящее. И как бы то ни было, это касается каждого, особенно тех, кто сейчас убегает от ответственности, – командир подгруппы спецподразделения “KRAKEN” с позывным Черн. Поделиться

Спецподразделение "KRAKEN" с Василием Вирастюком

Современный мир требует патриотического воспитания, а именно: ответственных граждан, способных эффективно в единстве взаимодействовать в исполнении от социально-экономических до культурно-исторических задач.

Патриотизм сам по себе не может быть характеристикой личности, однако он должен стать нормой, охватывающей знания, умения, навыки, опыт и несомненно исполнение своей социальной роли. Это общекультурный ключ.

На первый взгляд можно ответить просто: патриотизм – любовь к Родине, к нации. Но во время полномасштабного вторжения многие уехали за пределы Украины. Поэтому, в более широком смысле – это неравнодушные люди, которые пошли на войну и те, кто любыми методами помогает бороться и одерживать победу. Эти люди достойны называться патриотами, – боец спецподразделения "KRAKEN" с позывным Вепрь. Поделиться

Презумпция лжи или патриотизм как инструмент пропаганды

Патриотизм превратился в оружие. В информационном поле данным понятиям часто оперируют при манипулятивном воздействии на сознание народных масс.

Еще со времен советского союза власти прибегали к такому методу насаждения собственной идеологии, чтобы воплощать собственные идеи и контролировать общество.

В настоящее время у российских пропагандистов есть целый арсенал фейков, которые с каждым днем, видоизменяясь, получают все большее распространение, прибегая к тактике “зомбирования”.

Проблема в том, что человеку "невооруженным глазом" трудно отделить их от идентичного восходящего нарратива. В качестве примера можно отметить, что агрессивное распространение "мифов" российской пропаганды мы можем наблюдать при освещении следующих тезисов:

"катастрофические потери украинской армии";

"на украинской территории не осталось кому воевать, оружие дают пенсионерам, раненым";

"капитуляция Украины";

панические настроения среди украинских защитников и добровольная сдача оружия;

"украинские биолаборатории" и т.д.

Ложь – это инструмент взаимодействия с окружающим миром. Под ее влиянием происходит эмоциональная адаптация мозга человека к дезинформации, а его сознание становится более склонным к самообману.

Микс информационной правды и лжи приводят к стыку мнений в обществе, порождают недоверие к действующей власти, сеют сомнения по поводу украинских СМИ.

В результате этого формирование способности к анализу притупляется, происходит трансформация понимания ценностей, норм и идеалов, потому что чем абсурднее содержание новости, тем больше он воспринимается правду.

Воевать с врагом непросто, поскольку для оправданий своих действий и намерений он умело размывает реальность, искусственно оплодотворяя человеческий мозг информационным мусором.

На протяжении многих лет путь назад против течения реальности можно наблюдать и среди граждан Украины.

Расширяя географическую зону, интенсивность русской пропаганды приводит к расшатыванию патриотизма. Есть исключения, когда общество продолжает подвергаться искусственно выдуманным провокациям и не желает сохранять холодный разум.

Навешивание ярлыков, создание образа врага, дегуманизация, разжигание ненависти к отдельным группам населения, их истории и культуры являются тревожными сигналами политики геноцида, террора и убийств. Собственно, она нашла воплощение в терроре украинского народа и сегодня.

В комплексе патриотизм охватывает все краски бытия: от рисунка детскими руками, что является отражением гордости за военных до мужества и смелости на адском фронте.

В этом и заключается ценность гражданской, по-человечески правильной позиции - поддерживать даже там, где прошла яростная нога врага.

Защищая свою семью, как маленькую частицу социума, мы защищаем целую страну, даже страны, в планетарном смысле.

Автор статьи Ева Гликман, сотрудник медиа-отдела спецподразделения "KRAKEN"