Командир группы спецподразделения "KRAKEN" ГУР МОУ "Зима" рассказал, почему россиян не нужно недооценивать, возможен ли компромисс с врагом и о памяти о павших собратьях.

Это вторая часть интервью с командиром группы спецподразделения KRAKEN ГУР МОУ. Первую часть читайте по ссылке.

Портрет врага глазами украинского разведчика

Зима: Глупые мысли, когда говорят, что враг тупой. Это если с дивана перед телевизором давать характеристику врагу, то, может, и кажется, что они такие, постоянно пьют и т.д. На самом деле, это не так.

Наш враг — хитрый, умный и очень подготовленный в техническом плане, особенно связь, РЭБ, система ПВО, авиация. Там есть грамотные командиры и подразделения, подготовленные на высоком уровне.

Я думаю, что ни одна страна в мире не сталкивалась с противником, который в разы более подготовлен. Они проигрывают только в духовном плане.

Многие из них не понимают, что они здесь делают. И понятно, что при удобном случае они стараются избегать, бросать позиции и тд.

Враг и компромисс. Передача собственного военного опыта

Как быть, когда мы имеем дело с терроризмом, где сложно прогнозировать взаимовыгодный результат? Можно ли в данной ситуации прибегать к эмпатии и сотрудничеству с теми, кто за счет насилия и террора пытается построить новый мир?

Зима: Договариваться с врагом никто не будет. Но и зарекаться не стоит. Будут хорошие условия, при которых мы можем договориться, договоримся и договариваемся.

Это и обмен пленными, и возможность забрать 200-х. Это же компромисс, и все на него идут.

Как мне известно, если есть контакт на той стороне, то в большинстве случаев идут. Люди общаются и, если есть необходимость, подобные переговоры периодически происходят.

Творчество под бронежилетом

Нашим защитникам активно оказывают поддержку украинские дети. Об этом говорит стена рисунков в подразделении, которую украсили маленькие руки. Это добавляет еще больше мотивации бойцам идти вперед и неоднократно доказывает, что каждый следующий шаг не напрасен.

Зима: Для нас рисуют дети, письма пишут и очень много. Некоторые ребята даже носят их с собой, в бронежилете. Сердце греет. Дети – это наше будущее.

Фото: KRAKEN

Память о героизме и самопожертвовании

Не раз во время диалога Зима вспоминал о бойцах, которые героически отдали свою жизнь, чтобы каждый из нас имел возможность проснуться и чувствовать с каждым новым утром себя живым и свободным.

Зима: Позитив… Получил свой позывной, потому что всегда на все смотрел с позитивом. Был моим другом. Бывало, после обстрела выходил и смеялся, говоря: "Вот нормально нам навалили!".

Никогда не унывал, не падал духом и ничего не боялся. Все положительные воспоминания связаны с…

Как он это делал? У него команды "Стоп" вообще не было. Погиб во время артобстрела, когда мы помогали эвакуировать раненых под Бахмутом.

Вообще-то он мог и не выполнять эту работу, но решил, что не делать этого нельзя — в беде кого-то оставить. Мы так не поступаем.

Мы до последнего будем помогать, чтобы никто не остался лежать раненым на поле боя, в окружении или в другом месте. Так и погиб, спасая ребят.

Еще один парень был у нас с позывным Бабай. Недавно мой друг погиб — командир роты с позывным Бизнес.

Он был профессиональным военным, участвовал в боевых действиях во время АТО. Занимался военным делом несколько лет. От солдата до командира роты дошел сам, не заканчивая военных учебных заведений. В марте 2022 мы с ним познакомились на Салтовке и вместе начинали службу в одном подразделении.

Фото: KRAKEN

Чем дольше будет война, чем больше будет проливаться кровь, тем больше они будут находить оправдание своим действиям и будут продолжать это делать.

Нам нужно иметь такую армию, чтобы врагу не хотелось и смотреть в нашу сторону, чтобы у них не возникало большее желание повторять.

Нам, украинцам, нужно уважать и любить себя, нам нужно немного стать националистами и научиться защищать себя. "Совок" из нас должен выйти.

Если мы сейчас хоть чуть-чуть отступим от этих идей, где-то через 10 лет война будет снова.

Должно быть и всемирное понимание, что россии не нужно помогать. А санкции? Их тоже можно обойти. Надо жестче с ней вести себя, контролировать ее, потому что даже там, где ввели санкции, это вроде бы эффективно, но не на таком уровне.

Общалась Ева Гликман