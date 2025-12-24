PEN Ukraine составил список лучших отечественных изданий 2025 года

Украинский ПЕН в восьмой раз заключил список лучших отечественных изданий, вышедших в течение года, в него вошли 252 книги.
Главные тезисы
- В рейтинг PEN Ukraine вошли более 250 изданий 2025 года.
- В 18 поэтических украинских произведений вошли книги Ивана Андрусяка, Ирины Целик, Анны Осадко, Лесика Панасюка, Марины Пономаренко.
Так, среди лучших книг в номинации "Художественная литература" в 37 украинских прозаических произведений вошли, в частности, книги:
Андрея Любки,
Анки Вознюк,
Сергея Демчука,
Тамары Ореха-Зерно,
Евгении Кузнецовой,
Ивана Нечуя-Левицкого,
Лены Жабенковой.
В 18 поэтических украинских произведений вошли книги Ивана Андрусяка, Ирины Целик, Анны Осадко, Лесика Панасюка, Марины Пономаренко.
В список в жанре "Нон-фикш" попали книги Вячеслава Брюховецкого, Леси Бондарук, Кшиштофа Чижевского, Марчина Зарембы.
В категории биография / мемуары / интервью / эпистолярий / дневники (на украинском и переводы) — издание "Свободные голоса Крыма", "Оленовка. Преступление. Память. Поломанная система", "Частный Шевченко. Сборник статей о повседневной жизни поэта".
В список лучших изданий для детей и подростков вошли произведения Анастасии Ермалаевой, Анатолия Днестровой, Галины Ткачук, Кати Штанко, Оксаны Лущевской, Тани Пьянковой.
С полным списком лучших книг 2025 можно ознакомиться по ссылке.
