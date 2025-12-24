PEN Ukraine составил список лучших отечественных изданий 2025 года

В этом году, несмотря на российские атаки на типографии, библиотеки и книжные склады, в Украине пишут и печатают много интересных книг. В актуальный список входят прозаические и поэтические новинки, переводы, драматургия, нонфикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристика, — говорится в сообщении.