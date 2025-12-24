PEN Ukraine составил список лучших отечественных изданий 2025 года
PEN Ukraine составил список лучших отечественных изданий 2025 года

PEN Ukraine
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский ПЕН в восьмой раз заключил список лучших отечественных изданий, вышедших в течение года, в него вошли 252 книги.

  • В рейтинг PEN Ukraine вошли более 250 изданий 2025 года.
  • В 18 поэтических украинских произведений вошли книги Ивана Андрусяка, Ирины Целик, Анны Осадко, Лесика Панасюка, Марины Пономаренко.

PEN Ukraine назвал лучшие издания 2025 года

В этом году, несмотря на российские атаки на типографии, библиотеки и книжные склады, в Украине пишут и печатают много интересных книг. В актуальный список входят прозаические и поэтические новинки, переводы, драматургия, нонфикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристика, — говорится в сообщении.

Так, среди лучших книг в номинации "Художественная литература" в 37 украинских прозаических произведений вошли, в частности, книги:

  • Андрея Любки,

  • Анки Вознюк,

  • Сергея Демчука,

  • Тамары Ореха-Зерно,

  • Евгении Кузнецовой,

  • Ивана Нечуя-Левицкого,

  • Лены Жабенковой.

В 18 поэтических украинских произведений вошли книги Ивана Андрусяка, Ирины Целик, Анны Осадко, Лесика Панасюка, Марины Пономаренко.

В список в жанре "Нон-фикш" попали книги Вячеслава Брюховецкого, Леси Бондарук, Кшиштофа Чижевского, Марчина Зарембы.

Среди эссеистики выделены произведения Артема Чеха, Артура Дроня, Веры Агеевой, Мирослава Лаюка, Оксаны Забужко.

В категории биография / мемуары / интервью / эпистолярий / дневники (на украинском и переводы) — издание "Свободные голоса Крыма", "Оленовка. Преступление. Память. Поломанная система", "Частный Шевченко. Сборник статей о повседневной жизни поэта".

В список лучших изданий для детей и подростков вошли произведения Анастасии Ермалаевой, Анатолия Днестровой, Галины Ткачук, Кати Штанко, Оксаны Лущевской, Тани Пьянковой.

С полным списком лучших книг 2025 можно ознакомиться по ссылке.

