PEN Ukraine уклав список найкращих вітчизняних видань 2025 року

Український ПЕН увосьме уклав список найкращих вітчизняних видань, що вийшли протягом року, до нього увійшли 252 книжки.

PEN Ukraine назвав найкращі видання 2025 року

Цьогоріч, попри російські атаки на друкарні, бібліотеки та книжкові склади, в Україні пишуть і друкують багато цікавих книжок. До актуального переліку входять прозові й поетичні новинки, переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика, - йдеться у повідомленні. Поширити

Так, серед найкращих книжок у номінації "Художня література" до 37 українських прозових творів увійшли, зокрема, книги:

Андрія Любки,

Анки Вознюк,

Сергія Демчука,

Тамари Горіха-Зерня,

Євгенії Кузнєцової,

Івана Нечуя-Левицького,

Лєни Лягушонкової.

До 18 поетичних українських творів увійшли книги Івана Андрусяка, Ірини Цілик, Ганни Осадко, Лесика Панасюка, Марини Пономаренко.

До списку в жанрі "Нон-фікш" потрапили книги В’ячеслава Брюховецького, Лесі Бондарук, Кшиштофа Чижевського, Марчіна Заремби.

Серед есеїстики виділено твори Артема Чеха, Артура Дроня, Віри Агеєвої, Мирослава Лаюка, Оксани Забужко. Поширити

У категорії біографія / мемуари / інтерв'ю / епістолярій / щоденники (українською і переклади) - видання "Вільні голоси Криму", "Оленівка. Злочин. Пам’ять. Поламана система", "Приватний Шевченко. Збірник статей про повсякденне життя поета".

До списку найкращих видань для дітей та підлітків увійшли твори Анастасії Єрмалаєвої, Анатолія Дністровий, Галини Ткачук, Каті Штанко, Оксани Лущевської, Тані П’янкової.

З повним списком найкращих книжок 2025 року можна ознайомитись за посиланням.