Переговоры между Украиной и Россией — Рютте озвучил позицию НАТО

Только Украина может решать, когда начинать переговоры с Россией о завершении войны. При этом союзники по НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь с тем, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.
Главные тезисы
- Военная помощь союзников НАТО Украине важна для успешных переговоров с Россией.
- Членство Украины в НАТО поддерживается и рассматривается как необратимый путь.
- Стратегическое взаимодействие между международными организациями необходимо для урегулирования отношений между Украиной и Россией.
- Украина имеет право самостоятельно определять начало переговоров с Россией и способы завершения войны.
Рютте озвучил позицию НАТО по поводу переговоров РФ и Украины
Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Он также в очередной раз подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО необратим.
Как Украина планирует вести переговоры с Россией
По мнению президента Владимира Зеленского в интервью французским журналистам, Украина может вернуть оккупированные Россией территории путем дипломатических усилий, а не только путем боевых действий.
Я считаю, что не все территории нужно отвоевывать руками и не все территории нужно отвоевывать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и много людей, что не очень хорошо. Поэтому дипломатически можно отвоевывать свои территории, — отмечает глава государства.
Он подчеркнул, что с целью реализации этого плана была разработана "Формула мира".
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