Переговоры между Украиной и Россией — Рютте озвучил позицию НАТО
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Политика
Дата публикации

Переговоры между Украиной и Россией — Рютте озвучил позицию НАТО

НАТО
Рютте
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Только Украина может решать, когда начинать переговоры с Россией о завершении войны. При этом союзники по НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь с тем, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

Главные тезисы

  • Военная помощь союзников НАТО Украине важна для успешных переговоров с Россией.
  • Членство Украины в НАТО поддерживается и рассматривается как необратимый путь.
  • Стратегическое взаимодействие между международными организациями необходимо для урегулирования отношений между Украиной и Россией.
  • Украина имеет право самостоятельно определять начало переговоров с Россией и способы завершения войны.

Рютте озвучил позицию НАТО по поводу переговоров РФ и Украины

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией, и как завершить эту войну. Но они (украинцы — ред.) должны делать это с позиции силы. силы, когда они будут принимать такое решение.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Он также в очередной раз подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО необратим.

Это необратимый путь к членству в НАТО для Украины. Мы строим "мост" (для Украины в НАТО — ред.), с выделением 40 млрд евро, с созданием Командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО.

Как Украина планирует вести переговоры с Россией

По мнению президента Владимира Зеленского в интервью французским журналистам, Украина может вернуть оккупированные Россией территории путем дипломатических усилий, а не только путем боевых действий.

Я считаю, что не все территории нужно отвоевывать руками и не все территории нужно отвоевывать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и много людей, что не очень хорошо. Поэтому дипломатически можно отвоевывать свои территории, — отмечает глава государства.

Он подчеркнул, что с целью реализации этого плана была разработана "Формула мира".

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